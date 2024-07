Pärnu uue silla kaar sai valmis

Kalda peal paigaldatakse kaarele veel rippurid ehk kaarekonstruktsiooni ja pikitala ühendavad terasvardad.

Jõe paremkaldale jäävas silla otsas on valmis ehitatud ka sillale viiv ringristmik. Jõe vasakkaldal ehk silla kesklinna poolses otsas saab ringristmiku ehitusega alustada siis, kui kaarekonstruktsioon on oma kohale liigutatud.

"Saime just paika kaarsilla viimase kaare detaili ja praegu jätkame rippurite paigaldusega. Rippureid kokku on 80 tükki. Eile (esmaspäeval) jõudis meile esimene auto ja sellest nädalast hakkame rippurite paigaldusega pihta," rääkis INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.

"Tööd on meil läinud ilma takistuseta, on ilusasti detailid omavahel. Meil endal oli väike kartus, et kokkusobitamine on raskem, aga praegu on ilusasti, oleme hakkama asjaga saanud," lisas ta.

Oma lõplikku asukohta tõstetakse kaar augusti lõpus.

"Kaare enda lõplik transport lõplikku asukohta toimub meil augustikuus. Algselt oli see meil plaanis juuli teises pooles, kuid siin on meil olnud tarneraskuseid rippuritega. Sellest tulenevalt lükkasime ka montaaži edasi," ütles Sinikas.