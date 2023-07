Poola saatis Valgevene piiri äärde kaks sõjaväebrigaadi

"Me teame, et Wagneri grupp paigutati Valgevenesse. Sellega seoses me tugevdasime Poola idaosa sõjaväeüksuste ja tehnika ümberpaigutamisega läänest," ütles ta.

"Jutt käib 12. ja 17. brigaadist. Üks neist paigutati Kolnosse, uude baasi, mis avati eelmisel laupäeval, teine Biała Podlaskasse, see tähendab piiri lähedale," lisas minister.

Poola teatas juuli alguses, et saadab Valgevene piirile täiendavalt 500 politseinikku seoses "pingelise olukorraga", mis on seotud eelkõige Vene erasõjafirma Wagner võitlejate ümberpaigutamisega Valgevenesse.

Siseminister Mariusz Kamiński ütles toona, et politseinikud ühinevad praegu piiril viibivate 5000 piirivalvuri ja 2000 sõjaväelasega.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles aga Brüsselis Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna tippkohtumise eel, et Ladina-Ameerikale tuleb saata selge signaal, et Venemaa agressioon Ukraina vastu tuleb hukka mõista.

"Mitte igal pool ei peeta Venemaad selliseks agressoriks nagu ta tegelikult on. Seetõttu on meie, Euroopa Liidu juhtide ja Poola jaoks esmane ülesanne selgitada Venemaa imperialistliku poliitikaga seotud ohte. See võitlus stabiilsuse, rahu ja majanduskasvu taastamiseks vajalike normaalsete tingimuste taastamiseks on ka võitlus Venemaa propaganda vastu," ütles Morawiecki.