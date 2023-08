Lukašenko sõnul pole Wagneri sõdurid Poola piiri äärde läinud

Valgevene president Aleksandr Lukašenko eitas Poola peaministri Mateusz Morawiecki teadet, et Valgevenesse asunud Vene sõjakompanii Wagner võitlejad on liikunud Poolat ja Leedut ühendava Suwalki koridori juurde.

Morawiecki ütles möödunud laupäeval, et rohkem kui 100 Wagneri palgasõdurit on suundunud Grodno lähedale Suwalki koridori suunas. Peaministri sõnul on see ilmselt järgmine samm hübriidrünnakus Poola vastu.

Lukašenko eitas teisipäeval Morawiecki väiteid. "Ühtäkki ma kuulen, et Poola on närvis sellepärast, et väidetavalt mingi 100-liikmeline üksus liigub siin. Ükski Wagneri 100-liikmeline üksus pole siia liikunud. Ja kui ka on, siis üksnes selleks, et anda edasi oma lahingukogemusi Brestis ja Grodnos paiknevatele brigaadidele," rääkis Lukašenko visiidil Bresti piirkonda.

Juulis teatas Valgevene kaitseministeerium, et riigi väed peavad koos Wagneri võitlejatega ühisõppuseid Poola piiri lähistel.

Wagneri võitlejad saabusid Valgevenesse pärast juunis Venemaal toimunud lühikest mässu.

"Ma pean õpetama oma sõjaväelasi välja, sest armee, mis ei võitle, on vaid pool armeed. Seega nad [Wagner] on siin, et oma kogemusi edasi anda," lisas Lukašenko.

Ta ütles, et Wagneri võitlejad ei taha kuhugi minna ning jäävad Valgevene keskosas asuvasse Asipovičysse.