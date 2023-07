Poola peaminister: sadakond Wagneri võitlejat suundus Valgevene läänepiirile

Valitsusjuht rääkis riigi lõunaosas Gliwice linnas antud pressikonverentsil, et Poola on viimased kaks aastat pidanud tegelema pidevate rünnakutega oma piirile. Ainuüksi sel aastal on fikseeritud 16 000 illegaalset piiriületuskatset immigrantide poolt, kelle Vene president Vladimir Putin ja Valgevene diktaator on kohale meelitanud ja siis "Poola suunas lükanud", vahendas väljaanne rmf24.pl Morawiecki sõnu.

"Aga nüüd on olukord muutunud veelgi ohtlikumaks, meil on infot, et rohkem kui 100 Wagneri palgasõdurit on suundunud Grodno lähedale Suwalki koridori suunas," teatas Morawiecki.

Peaministri sõnul on see kindlasti järgmine samm hübriidrünnakus Poola vastu. "Tõenäoliselt riietatakse nad Valgevene piirivalvuriteks ja nad hakkavad aitama illegaalsetel immigrantidel Poola territooriumile siseneda, et Poolat destabiliseerida, aga nad võivad ka ise illegaalseid immigrante teeseldes püüda Poolasse siseneda ja see tekitab täiendavaid riske," ütles ta.

Varasemalt oli Ukraina veebiportaal Sprotyv teatanud, et sadakond Wagneri võitlejat saabus Grodnosse. Portaali andmeil on enamusel linna sisenenud wagnerlastest kogemusi salakaubanduse korraldamisel ja sealhulgas ka inimsmugeldamises. Sprotyvi väitel on nende siht tekitada piiril Poola ja Leeduga rahutusi.

Sama veebiväljaande väitel antakse wagnerlastele Valgevene piirivalve mundrid ning nad hakkavad immigrante saatma läänepiiri suunas.

Suwalki koridor on umbes sajakilomeetrine maakitsus, mis ühendab Poolat ja Leedut ning samas eraldab Venemaa Kaliningradi oblastit Valgevenest.