Suures osas Itaaliast on antud kuumahoiatus

Punane hoiatus tähendab, et kuumus on nii intensiivne, et see on ohuks mitte ainult haigetele, vanuritele ja väikestele lastele, vaid kogu elanikkonnale.

Riik on võtnud kasutusele kuuma ilma abitelefoninumbri 1500, millele helistades saavad inimesed vajadusel nõu küsida ning linnades on avatud ka vastuvõtupunktid hättasattunutele.

Teisipäeval oli Sardiinias 46 ja Sitsiilias 47 kraadi.

"Meil on kogu linnas 28 vastuvõtupunkti, milles antakse head nõu, kuidas tervist hoida, kuidas käituda, et kaitsta end kuumalainete eest," selgitas Rooma avaliku teenistuse juht Giuseppe Napolitano.

"Anname teavet, veepudeli ja suuname nad arvukate joogipurskkaevude juurde, mida leidub õnneks kõikjal Roomas," ütles Rooma avaliku teenistuse koordinaator Marco Lorentini.

Hispaanias Kataloonias registreeriti uus ajalooline kuuma rekord – Figuerese linnas näitas termomeeter teisipäeval 45,3 kraadi. Viie aasta tagune rekord sai löödud 1,5 kraadiga.

Mitmel pool Kataloonias on sooja tublisti enam kui 40 kraadi. Erakordse kuumalaine tõttu on valitsus sulgenud inimestele juurdepääsu kuuele suure tuleohuga looduslikule alale.