Kõlvart ja Kiik kritiseerisid automaksu kavandit

"Mulle tundub, et kõige hullem viga, mida see valitsus praegu teeb, on see, et ta püüab rakendada korraga kõikvõimalikke maksutõuse, on see tulumaks, on see käibemaks ja ka automaks. Ka automaksu puhul tuleb arvestada, et inimesed on juba varasemalt saanud mitu erinevat maksutõusu, sealhulgas ka auto hind tõuseb tänu käibemaksu kasvule," ütles Tanel Kiik.

Maksu sisu kohta ütles Kiik, et tema sõnul tuleks pigem tuleks keskenduda luksuse maksustamisele. "See peaks sõltuma sellest, mis on auto hind ja turuväärtus. Uued, kallid ja n-ö luksklassi autod peaks maksma rohkem, mitte niimoodi, et tekitame olukorra, kus maapiirkonna elanik või puudega inimene, kelle jaoks on auto vältimatult vajalik, hakkab maksma sama palju või rohkemgi kui keegi, kes ostab omale uue elektriauto," lausus Kiik.

Praeguse kavandi järgi peaks hakkama üle 20 aastase auto omanikud auto eest maksma 30 eurot aastas.

"Seda me alles näeme, milliseks see lõpuks kujuneb," ütles selle kohta Kiik.

"Meie fraktsioonil on esmaspäeval kohtumine rahandusministriga, kes seda tutvustab. Me kindlasti tahame ka saada selgust, kas see on lõplik kavand või tuleb sinna veel palju muudatusi ja kuidas see tegelikult hakkab mõjutama näiteks maapiirkonna inimesi ja ka neid autosid, mis on registrist maha kantud, mida tegelikult ei ole täna olemas, aga mis teoreetiliselt peaks samamoodi hakkama maksu maksma," ütles Kiik veel.

Mihhail Kõlvarti sõnul ei lahenda automaks ühtegi probleemi ja selle ainuke eesmärk on eelarveaugu lappimine.

"Kui öelda maainimesele, et sinu vana auto ei sobi, sest esiteks ta on vana ja teiseks ta on diiselkütusega, siis see näitab, et selle maa elu omapära ei ole kellelegi tähtis. Ei ole midagi teha – maapiirkondades ei olegi teist võimalust kui osta kümme aastat vana Audi ja see peab olema ka paraja võimsusega, et ka haagisega saaks sõita. Need on väga lihtsad asjad, millega riik ei soovi arvestada," kommenteeris Tallinna linnapea.

Kõlvart märkis, et ta ei usu ka, et välja pakutud automaks aitaks vähendada autostumist Tallinnas.

Ta ütles veel, et kui peamine eesmärk ei oleks automaksuga eelarvet lappida, vaid tekitada täiendavat ressurssi, millega saaks näiteks lahendada ühistranspordi vajadusi, siis ei lähe see kokku sooviga loobuda tasuta ühistranspordi süsteemist.

"Ja teiseks kui rääkida Tallinna piirkonnast ja naabervaldadest, siis tegelikult juba mitu aastat me räägime sellest, et oleks vaja Tallinnas koos naabervaldadega ühist ühistranspordi süsteemi. Et meil oleks ühtne ühistranspordi süsteem, mis tõepoolest motiveeriks inimesi kasutama ühistransporti ja vältida pendelrännet. Kui riik tuleks välja ja ütleks, et jah, me saame mingi ressursi ja siis täpselt ütleme, kuidas me seda kasutame, selleks, et inimesi motiveerida ühistransporti kasutama või kuidas me selle ressursiga toetame maapiirkondade inimesi, siis seda võiks vähemalt arutada ja analüüsida. Antud juhul ei ole midagi arutada," lausus Kõlvart.

Rahandusministeeriumis valminud automaksu väljatöötamiskavatsuse järgi hakkaks sõiduki eest aastas küsitav maks sõltuma selle võimsusest, massist ja vanusest. Maksu hakkaks riik koguma järgmisest suvest.