Antov: kui bussid on endiselt aeglased, ei pruugi liinide muutmisest kasu olla

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on osad pealinna bussiliinid ajale jalgu jäänud ning erinevad piirkonnad ebaühtlaselt koormatud. Linna plaan on osad liinid nüüd ühendada ning tagada parem ligipääs linnaosade vahel.

"Me tahame pakkuda inimestele mugavamat võimalust sõita ühest linnaosast teise ilma, et nad peaks ilmtingimata kesklinnas tegema ümberistumist," ütles Svet.

Muudatus puudutab liine 5, 6, 8, 17 ja 17A, 35, 42, 43, 48, 67 ja 68.

Tallinna Linnatranspordi teenindusdirektori Hannes Falteni sõnul peaks liinide ühendamisel suurenema ka reisijate hulk.

"Need protsendid on viis kuni 30 protsenti. Teatud liinidel, bussiliinil 67 ma ennustan lausa 35-protsendilist reisijate arvu kasvu," ütles Falten.

Muudatus on juba praegu tekitanud palju pahameelt Pirita-Kose elanikes, sest bussiliin number 5 uuenduse tagajärjel sinna enam ei suundu. Marsruutide ümberpaigutamisel arvestati eelkõige vanurite ja koolilaste heaoluga.

"Vanurid on, jah, hetkel eelistatud, et tervisekeskused, haiglate juurde ligipääsud on paremad," sõnas Falten.

Esialgse prognoosi järgi peaks reisijad muutusest ajaliselt võitma seitse kuni kümme minutit.

Tallinna Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professori Dago Antovi sõnul on veel vara öelda, kas liinide ümberpaigutamisest ka päriselt kasu on. Tema sõnul vajab lahendamist probleem, et autoga pääseb kõikjale bussist isegi kaks ja enam korda kiiremini.

"Ühistransport peaks olema konkurentsivõimelisem. Ja üks sellise konkurentsivõime tõstmine mõte peaks olema see, et need ühendused on kiired, et seal saab väga kiiresti sõita. Kui bussid endiselt on tegelikult väga aeglased, siis me võime neid liine kokku panna nii või naa, aga ega see tegelikult head tulemust ei pruugi anda," selgitas Antov.