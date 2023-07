Kaks meest heiskasid kirjanike majale Eesti NSV lipu, üks neist oli Jaak Valge

Laupäeva varahommikul heiskasid kaks meest Tallinnas kirjanike maja hoonele Eesti NSV lipu. Ajaloolane ja poliitik Jaak Valge ütles Delfile , et üks neist oli tema.

"Mehed panid laupäeva varahommikul kell 5.03 Tallinnas Harju tn 1 hoone külge Eesti NSV lipu. Kell 9.29 võtsid samad mehed lipu maha," teatas politsei.

Politsei palub abi meeste isikute tuvastamisel, andes sellest teada telefonil 58871437.

Riigikogu liige Jaak Valge (EKRE) ütles Delfile, et aitas hommikul Smuuli bareljeefi kõrvale lippu heisata. "Kolasin linna peal ringi ja üks inimene tuli minult abi küsima, ma abivalmi inimesena tõttasin appi," sõnas ta. Valge väitel oli teine mees talle võõras.

"Kui nüüd niimoodi nägin, et hädasolija plaan on sinna selline lipp üles panna, tekkis kohe assotsiatsioon, et võib-olla tõesti saadab sõnumi," lisas ta.

Postimehele ütles Valge, et tema lipuheiskamisel ei osalenud, vaid aitas tundmatul mehel lihtsalt redelit tassida.

Valge sõnul tema neli tundi hiljem lipu mahavõtmises ei osalenud.

Valge on varem avalikult väljendanud kahetsust asjaolu üle, et Eesti kirjanike liit otsustas 1949. aasta küüditamises osalenud Juhan Smuuli bareljeefi maja külge alles jätta. Nende sõnade taga seisab ta praegugi ning usub, et kirjanike liit tegi vea.