Jaak Valge Eesti NSV lipu heiskamisest: see oli läbimõeldud protestiaktsioon

Politsei saatis laupäeval meediale pildid lipuaktsioonist ja palus abi meeste tuvastamisel. Teine mees pole politseile endiselt teada. Valge kinnitas vaid, et tegu pole tema erakonnakaaslasega.

Kui laupäeval rääkis Valge meediale, et üksnes aitas temale võõrast meest, kes soovis Eesti NSV lippu heisata, siis pühapäeval tunnistas ta, et tegemist oli läbimõeldud protestiaktsiooniga, et juhtida tähelepanu sellele, et Juhan Smuuli bareljeef ei sobi Tallinna südalinna.

"Kusagilt otsast ei tule seda välja, et oleks kuriteo pannud toime. Sest tegemist ei ole genotsiidi, kuritegeliku režiimi või sõjakuriteo seostava sümboli eksponeerimine viisil, mis seda toetaks. See ju ei toeta kuidagimoodi," ütles Valge.

Valge ütles, et tema erakonnal EKRE-l mingit pistmist selle ettevõtmisega ei ole.

Politsei alustas väärteomenetlust agressioonisümboolika avaliku eksponeerimise paragrahvi alusel ning Valge läheb politseisse ütlusi andma augustis.

"Kõik täpsemad asjaolud selguvad ikkagi menetluse käigus. Kas see jõuab karistuseni või milliseks see menetluse seis edasi kulmineerub, see konkreetselt ikkagi sõltub sellest, millised on osapoolte ütlused ja selgitused, miks selline tegu toime pandi," rääkis Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater.