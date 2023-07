Eesti turistid Rhodosel abi vajanud ei ole

Viiendat päeva Kreekas Rhodose saarel lõõmavad maastikupõlengud on suured, kuid seni pole Eesti turistidel abi vaja olnud. Konsul Ahti Raidal Eesti suursaatkonnast Kreekas kutsub turiste üles oma reisi registreerima, kuna Eesti turiste on saarel tõenäoliselt palju rohkem kui end seni registreerinud seitse inimest.

Raidali sõnul on välisministeeriumi ametlike andmete järgi on oma Rhodosel viibimise registreerinud seitse eestlast, kuid reaalsuses on Eesti turiste saarel ilmselt märkimisväärselt rohkem.

Rhodosel möllavad mitmendat päeva maastikupõlengud, evakueeritud on üle 3000 inimese ja tuli on jõudnud ka hotellideni, turiste evakueeritakse.

"Saatkonnaga keegi ühendust võtnud ei ole hetkel ja abi palunud ei ole," ütles Raidal.

Kui keegi vajab saarel abi, saab välisministeerium Raidali sõnul koordineerida ja juhatada inimesi evakueerumispunktidesse. "Kõik selle info alusel, mida Kreeka tsiviilkaitseministeerium on meile edastanud. Aga füüsilist abi hetkel saatkond pakkuda ei saa, saame pakkuda informatsiooni ja soovitame tungivalt järgida asukohariigi ametivõimude juhendeid," sõnas ta.

Raidali sõnul on Kreekas suvised metsatulekahjud võrdlemisi tavalised ning Rhodose juhtum ei ole praegu ainus põleng, ka Ateena lähistel lõõmavad metsapõlengud.

"Kahjuks on hetkel väga suur kuumalaine ja see kestab terve järgmise nädala lõpuni. Nii et kogu loodus on äärmiselt tuleohtlik, piisab vaid mõnest pudelikillust, kui päike võib selle süüdata," rääkis Raidal.

Õhuniiskus on Kreekas praegu ääretult madal, mistõttu levib tuli väga kiiresti, sõnas Raidal. "Kõik sõltub ka tuule suunast ja tugevusest."

Rhodose põleng on rahvusvahelises meedias leidnud laia kajastust suuresti selle tõttu, et tegu on populaarse turismisihtkohaga. Raidali sõnul on see hetkel üks suurimaid põlenguid Kreekas, kuid ei pea seda täiesti erakordseks.

"Inimelud on seal kõige rohkem ohustatud, sest tegu on siiski väikese saarega. Seal on neli suuremat tulekollet, millest kaks on Kreeka päästeameti andmetel saadud kontrolli alla. Aga turistide kontsentratsioon on seal väga suur, hetkel viibib Rhodosel 25-30 000 turisti, kellest põlengute piirkonnas võib olla 10 protsenti," ütles Raidal.

Raidal kutsub reisile minejaid end registreerima välisministeeriumi portaalis, et riigis toimuva kriisiolukorra puhul saaks ministeerium reisil viibijatega ühendust võtta.

Raidal märkis, et Kreeka saadab kriisiolukorras ka mobiilseid teavitusi nii kreeka kui ka inglise keeles, milles jagatakse inimestele juhiseid, kuidas vastavas olukorras tegutseda.