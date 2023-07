Imikute mürgistusjuhtumid on Eestis taas kasvutrendis

Viimasel kahel aastal on Eestis sagenenud alla üheaastaste laste mürgistusjuhtumid - harvad pole näiteks juhud, kui imikud saavad mürgistuse piimasegust või hommikupudrust, mille valmistamiseks on kasutatud äädika või katlakivieemaldajaga segatud vett.

Aasta jooksul juhtub Eestis pisut üle 3000 haiglaravi vajava mürgistuse ja 4000 mürgistust, kui nõu saamiseks helistatakse mürgistusinfoliinile 16662. Viimasel kahel aastal on Eestis sagenenud alla üheaastaste laste mürgistusjuhtumid. Valdav osa õnnetustest juhtub kodus, sageli vanema kiirustamise või oskamatuse tõttu ohte märgata.

Imikute ja väikelastega juhtub enim mürgistusõnnetusi kemikaalide ja ravimitega. Tänavu on alla üheaastaste laste mürgistusjuhtumeid olnud üle 200 ja kuni kolmeaastaste lastega õnnetusi üle 600.

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul põhjustab aina enam mürgistusi pisikeses 10 ml pudelis olev vedelik.

"Väsinult või kiirustades haaratakse eksikombel vale pudel. Saame infoliinile kõnesid, kus lapsevanem on ravimi asemel andnud kogemata oma lapsele hoopis eeterlikke õlisid, saialilletinktuuri, kõrvatilku või muud. Sellise olukorra vältimiseks tuleb ravimeid muudest väikestest pudelitest eraldi hoida," kirjeldas Oder ja soovitas eraldamiseks kasutada näiteks hästi eristatavaid karpe.

Harvad pole ka juhud, kui imikud saavad mürgistuse piimasegust või hommikupudrust, mille valmistamiseks on kasutatud äädika või katlakivieemaldajaga segatud vett.

"Õhtul kallatakse veekeedukannu äädikat või puhastusvahendit ja hommikuks on see meelest läinud. Saame infoliinile lapsevanemate murekõnesid, kus sellise seguga on keedetud kogu perele suppi või teed ja kohvi," rääkis Oder.

Enamasti leiavadki mürgistusõnnetused aset kodustes oludes. Suviste külaskäikudega mürgistuste arv aga tõuseb, sest lapsed tegutsevad majapidamistes, kus nad igapäevaselt ei viibi. Seepärast soovitab Oder ka külaliste käekotid täiskasvanute silme all hoida ja üleriiete taskutest kõiksugu vahendid ohutusse kohta paigutada.

Imikute ja väikelaste haiglaravi vajavad mürgistused on Eestis aasta-aastalt langemas. Samas on infoliinile 16662 saabuvate murekõnede põhjal näha koduste mürgistusjuhtude sagenemist. Mare Oderi sõnul on enamik kodustest juhtumitest seotud vanemate kiirustamise või väsimusega.

"Need on inimlikud eksimused, ent mürgistusi on võimalik ära hoida, kui kodused ohud rahulikult läbi mõelda. Kõige tõhusam on luua kemikaalide ja ravimite hoidmiseks ja kasutamiseks selline süsteem, millega ohtlikud ained on laste käe- ja nägemisulatusest väljas ja mis ei vea alt ka siis, kui lapsevanem on väsinud või kui tal on kiire," selgitas Oder.

Oder märkis, et lapsed õpivad vanemate käitumist matkima juba päris vara, mistõttu tasuks kodukeemiat ja ravimeid kasutada nii, et laps seda ei näeks.

"Väikeste tablettide neelamine ja lapsekindlate korkide avamine on neile millegi uue avastamine. Sellepärast tuleks vältida ka kõiksuguseid turvapakendite avamisi ja tableti võtmisi laste silme all," ütles ta.