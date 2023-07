Luik: Ukrainale ei tohiks tempot peale suruda

Luige sõnul ei tohiks olla vastupealetungi osas liialdatud ootusi ning ukrainlastele ei tohiks peale suruda tempot, mis ei lähtu sõjaaja loogikast.

"Lõppude lõpuks on venelastel seal kolm suurt kaitseliini, hiiglaslikud miiniväljad, kindlustatud punkrid. Me võime ainult ette kujutada, kui raske on ukraina võitlejatel sealt läbi murda. Ja üldiselt ongi ju nii, et kui minnakse rünnakule, siis kõige raskem kaitsevall tuleb kõigepealt läbida, see ongi kõige keerulisem ja ohvriterikkam," rääkis ta.

Luik märkis, et Ukrainal on siiski märkimisväärseid reserve, mida ei ole veel lahingusse paisatud.

Odessa pommitamine on Luige sõnul lihtsalt jõhker terroripommitamine, mille üks element on viljaleppest välja astumine ja teine katsed takistada alternatiivset viljavedu.

"Igasuguseid ideid on Ukrainal olnud. Kõige lihtsam, mida Putin on otsustanud oma vaatevinklist, on purustada sadamarajatised Odessas, aga ühtlasi sellega sisuliselt hävitatakse vana Odessat. Teisest küljest on Putin asunud tulistama isegi jõesadameid, mis on väga lähedal näiteks Rumeenia piirile, nii et ta võtab juba väga suuri riske, väga jõhkralt ja väga lähdal NATO artikkel viie territooriumile," ütles Luik.

Territooriumid, mida Ukrainas peab kaitsma, on tohutult suured ning isegi suure ulatusega õhutõrjesüsteemidega on võimatu kaitsta kõiki nurki ja piirkondi, ütles Luik. "Tihti on küsimus ka valikutes - kuhu sa selle Patriot patarei paned, mida tingimata kaitsed ja kus otsustad piltlikult öeldes selle riski võtta. Sadamarajatisi ei ole Putin otseselt seni sihtinud."

Küsimusele, kuidas Putin selgitab Venemaa rahvale sõja tikkumist nende koduõuele, vastas Luik, et riigis on põhilised infoallikad riiklikud telekanalid, kus võib rääkida ükskõik mida ning alternatiivsete kanalite puudumisel nii ongi.

Luige sõnul tähendab see aga ka, et Putin saab sõja rahva ees täpselt sama näoga ka rahulikult kaotada, seletades, miks ta tegelikult ikkagi võitis, kui Venemaa peaks Ukrainast taganema.

Möödunud nädalal võeti vahi alla Igor Girkin, Jevgeni Prigožinil lastakse Venemaal toimuvat aga endiselt üsna reljeefselt kritiseerida. Luige sõnul keegi väga täpselt ei tea, miks see nii on.

"Fakt on see, et Putin on ju suuresti selle sõja välja ärinud väga paljudele eri firmadele, oblastitel on oma pataljonid, Gazpromil on oma üksused. Prigožini üksus oli kahtlemata kõige efektiivsem ja tuntum, aga ta ei olnud kahtlemata unikaalne üksus ja tema ainus eripära oli see, et ta oli suhteliselt efektiivne üksus. Nii et tundub vägisi, et Putin proovib mingil viisil seda Wagneri meeskonda ikkagi koos hoida," rääkis Luik.