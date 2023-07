Pangajuht astus Farage'i konto sulgemisega seotud skandaali tõttu tagasi

Finantsfirma NatWest kontrollitud pank Coutts sulges selle aasta alguses Brexiti eestvedaja Nigel Farage'i konto. NatWesti juht Alison Rose ütles BBC-le, et Farage'i konto suleti ainult äriliste põhjuste tõttu. Hiljuti selgus, et pangale ei meeldinud veel ka Farage'i poliitilised vaated ning Rose astus kolmapäeval ametist tagasi.

Rose kaotas teisipäeval Downing Streeti ja rahandusministeeriumi toetuse. Coutts sulges Farage'i konto selle aasta alguses. Pangasisesed dokumendid näitavad, et konto sulgemise peamiseks põhjuseks oli Farage'i poliitiline maailmavaade.

Juunis teatas Farage, et tema pangakonto suleti ilma põhjuseta. Meediaväljaanded hakkasid siis uurima, miks Coutts sulges Farage'i konto. BBC ajakirjanik sai 3. juulil kokku Rose'i-ga. Järgmisel päeval viitas ajakirjanik asjaga kursis olevatele inimestele, kes ütlesid, et Farage'i konto suleti ärilistel põhjustel.

Rose tunnistas teisipäeva pärastlõunal, et oli BBC loo allikas

Farage hankis aga dokumendid, mis näitasid, et pank oli mures ka oma maine pärast. Pangale ei meeldinud Farage'i poliitilised vaated. Panga hinnangul on Farage'i vaated rassistlikud ja ksenofoobsed ning leidis, et need ei ühildu finantsfirma väärtustega.

Panga tegevust kritiseerisid parlamendiliikmed ja ministrid, vahendas Politico.

"On üsna selge, et ta edastas ajakirjanikule konfidentsiaalset teavet Nigel Farage'i kohta. Selgub, et see informatsioon oli ka ebatäpne. Ja ma arvan, et see on vale, et kellelegi keelduti pangateenuste pakkumisest, kuna tema poliitilised vaated ei sobinud. Me usume selles riigis sõnavabadusse ja poliitiliste arvamuste vabadusse," ütles minister Chris Philip.

Ka leiboristide juht Keir Starmer kritiseeris NatWesti. Starmer ütles, et NatWest käitus Farage'i suhtes "valesti", vahendas Financial Times.

Farage on Briti Iseseisvuspartei (UKIP) endine liider. UKIP-i liidrina survestas Farage võimul olevat tooride ja selle toonast juhti, peaminister David Cameroni andma valimislubaduse Brexiti-referendumi korraldamise kohta. Ta on ka Donald Trumpi toetaja. Kriitikud leiavad, et Farage on valeinformatsiooni levitav parempopulistlik aktivist.