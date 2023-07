WSJ: noorte tööpuudus ohustab üha rohkem Hiina majanduse arengut

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et iga viies Hiina noor on töötu ja see ohustab üha rohkem riigi majanduse arengut. Paljud kõrgkoolilõpetajad ei taha enam teha rasket füüsilist tööd, riigis pole aga piisavalt palju kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti.

Hiina kompartei väidab, et noorte ootused on liiga kõrgeks läinud. Hiina noorte tööpuudus tõusis juunis rekordilise 21,3 protsendini. Kompartei juht Xi Jinping leiab, et kui noored ei leia enda jaoks sobivat tööd, siis nad peaksid minema tööle tehasesse või maapiirkonda. Xi Jinping tegi ise kultuurirevolutsiooni ajal rasket füüsilist tööd, vahendas The Wall Street Journal.

2023. aastal oli Hiinas umbes 11,6 miljonit kõrgkoolilõpetajat. Erinevalt oma vanematest, ei soovi noored nüüd enam teha rasket füüsilist tööd. Vanemad inimesed väidavad, et noored on töökoha otsimisel liiga valivad.

"Nad pole meie põlvkonnast ja nad ei mõista meid. Seetõttu pole nende arvamus meie jaoks eriti oluline," ütles Hefei linnas elav 23-aastane Liu Xingyu.

Rahvastiku vähenemise ja vananemise tõttu vajab aga Hiina juurde töökäsi. Riigi majandus aga ei loo piisavalt juurde kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Kompartei piirab riigis ka erasektori arengut.

Pettunud noored teevad nüüd üha rohkem juhutöid, seetõttu võib noorte tööpuuduse tase olla isegi kõrgem, kui ametlikud andmed näitavad. Ilma stabiilse tööta lükkavad paljud noored hiinlased laste saamist edasi. See aga süvendab riigis demograafilisi probleeme veelgi.

Tööta noored hiinlased elavad elavad vanemate juures. Hiina teadlased hoiatavad "uus vaeste" klassi tekkimise eest.

Kuna "uued vaesed" elavad tõrjutuses, siis nende vaimne seisund on ebastabiilne. Nad võivad kiiresti ärrituda ja muutuda vägivaldseks. Need on peamised tegurid, mis põhjustavad sotsiaalset ebastabiilsust, ütles Tsinghua ülikooli sotsioloog Sun Feng.