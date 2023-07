Politico: Ukraina sõja tõttu jäi Putin ilma oma Itaalia sõpradest

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin enam oma Itaalia sõpradele loota ei saa. Silvio Berlusconi on surnud ning Itaalia uus juht Giorgia Meloni on nüüd USA liitlane ning kritiseerib järjepidevalt Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Meloni kohtub neljapäeval Washingtonis USA presidendi Joe Bideniga. Meedia teatel ootab Melonit USA-s suurejooneline vastuvõtt. Politico hindas, et Melonist on saanud pragmaatiline konservatiivne poliitik, kes teeb rahvusvahelisel tasandil koostööd peavoolu poliitikutega.

Meloni sai Itaalia peaministriks eelmisel aastal. Itaalia Vendade juht Meloni lubas kohe, et Rooma jätkab Ukraina toetamist. Endise peaministri Berlusconi Kremli-meelsed seisukohad tekitasid aga kahtlusi, kas Meloni suudab jätkata Ukraina-meelset poliitikat. Kriitikud väitsid samuti, et Meloni juhitud erakond on paremäärmuslik liikumine.

Valimiskampaania ajal pilduski Meloni vastuolulisi lubadusi. Nüüd on Itaaliast aga saanud USA jaoks tähtis liitlane. Itaalia välisminister Antonio Tajani ütles, et Ukraina sõda on tugevdanud Rooma suhteid Washingtoniga.

"Itaalia on osa lääne alliansist ja tahab olla selle liidus peategelane. Pärast Ukraina kriisi on meie suhted julgeoleku ja poliitika küsimustes USA-ga läinud tugevamaks," ütles Tajani.

Varem oli Roomast aga kuulda teistsugust juttu. Opositsioonis olles ei kritiseerinud Meloni Putinit. Ta isegi õnnitles Putinit "tagasivalimise" puhul. 2014. aastal vallutas Venemaa Krimmi poolsaare. Meloni ei toetanud siis Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist. Veel 2022. aasta alguses väitis Meloni, et Putiniga tuleb hoida häid suhteid. Veidi hiljem alustas aga Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Lääneriigid muretsesid, et Meloni juhtimisel võib Itaalia võtta Moskva suhtes leebema hoiaku. Tema valitsuspartnerid Berlusconi ja Matteo Salvini olid vanad Putini sõbrad. Salvini kandis kunagi EL-i parlamendis Putini näoga T-särki. Berlusconi väitis, et Ukraina rikkus 2014. aasta Minski leppeid ning süüdistas sõja puhkemises Kiievit.

Bideni administratsiooni ametnikud muretsesid, et Meloni valitsus võib lõhkuda maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 toetuse Ukrainale. Meloni aga tahtis USA-ga suhteid tugevdada. Vilniuses toimunud tippkohtumisel seisis Meloni ühisel pildil koos Bideni ja Zelenskiga.

"President ja peaminister on loonud hea suhte, kuna nad on teinud tihedat koostööd mitmesugustes küsimustes, nagu toetus Ukrainale ja lähenemine Hiinale," märkis USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja Adrienne Watson.