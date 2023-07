Oluline esmaspäeval, 31. juulil kell 5.50:

- Venemaa ründas rakettidega Harkivit;

- Blinkeni sõnul otsib Venemaa Ukraina sõjaks tuge ja relvi;

- Zelenski: Venema jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist.

Venemaa ründas rakettidega Harkivit

Harkivi võimud teatasid uuest Vene vägede raketirünnakust. Võimude teatel ründasid Vene väed oblastit ja Harkivi linna S-300 rakettidega.

Rünnaku tõttu läks põlema üks laohoone, üks inimene sai vigastada. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad. Esmaspäeva varahommikul käivitusid kogu Ukrainas taas õhuhäiresignaalid, teatas Ukrainska Pravda.

Blinkeni sõnul otsib Venemaa Ukraina sõjaks tuge ja relvi

Venemaa võimud otsivad meeleheitlikult tuge ja relvi Ukraina vastu suunatud sõja jätkamiseks, ütles pühapäeval USA välisminister Anthony Blinken.

Blinken kommenteeris Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu hiljutist visiiti Põhja-Koreasse. "Näeme, kuidas Venemaa otsib igal võimalusel meeleheitlikult tuge ja relvi, et jätkata oma agressiooni Ukraina vastu," ütles Blinken.

"Me oleme seda näinud Põhja-Koreas ja ka Iraanis, mis on varustanud Venemaad paljude droonidega, mida kasutatakse tsiviilinfrastruktuuri hävitamiseks ja tsiviilisikute tapmiseks Ukrainas," lisas Blinken.

USA kaitseminister Lloyd Austin lubas samal ajal, et Ühendriikide abi Taiwanile ei mõjuta toetust Ukrainale.

"Kas meie jõupingutused Ukraina toetamiseks seavad ohtu abi, mille tahame Taiwanile anda? Lühike vastus on ei. Töö, mida Ukraina toetamiseks teeme, on rahvusvaheline. Toome iga kuu kokku ligikaudu 50 riiki, et mõista Ukraina vajadusi ja seda, kuidas me saame kiiresti anda toetust ja abi julgeolekuvaldkonnas," ütles Pentagoni juht.

Zelenski: Venema jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Venemaa tõenäoliselt jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist. Zelenski lubas võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed elektrivõrgu kaitse tagamiseks.

"Peaksime olema teadlikud, et Vene terroristid üritavad pikendada oma rünnakuid Ukraina energiataristu vastu ja häirida inimeste normaalset elu," ütles Zelenski.