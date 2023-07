Rooma: Itaalia plaanib Hiina uue siiditee projektist lahkuda

"Probleem on järgmine, kuidas lahkuda BRI-st, kuid ilma suhteid kahjustamata. Sest on tõsi, et Hiina on konkurent, aga ta on ka partner," ütles Crosetto.

Allikate teatel ütles Itaalia peaminister Giorgia Meloni juba mais, et riik kavatseb Hiina uue siiditee projektist lahkuda. Crosetto viimased kommentaarid on aga esimene kinnitus, et Rooma plaanib Hiina taristuprojektist lahkuda, vahendas Politico.

"Otsus siiditee projektiga liituda oli improviseeritud tegevus, mille tegi Giuseppe Conte valitsus. See tõi kahekordse negatiivse tulemuse. Viisime Hiinasse koormatäie apelsine, nemad kolme aastaga kolmekordistasid oma eksporti Itaaliasse," ütles Crosetto.

Itaalia liitus 2019. aastal esimese G7 riigina vastuolulise Hiina siiditee projektiga. Kriitikud märkisid, et Rooma otsus osaleda Pekingi projektis ei parandanud Itaalia kaubavahetuse puudujääki Hiinaga.

Hiina kommunistliku partei juht Xi Jinping käivitas uue siiditee (belt and road, vöö ja tee) projekti 2013. aastal eesmärgiga suurendada riigi majanduslikku ja poliitilist mõjuvõimu.

Nädalavahetusel käis Pekingis Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire. Ta ütles, et kõigi majandussidemete katkestamine Hiinaga on illusioon.

Le Maire kohtus Pekingis ka Hiina asepeaministri He Lifengiga.