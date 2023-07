Lvova-Belova: Venemaale on viidud rohkem kui 700 000 Ukraina last

Vene laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova avaldas, et Venemaa on okupeeritud Ukraina aladelt alates 2022. aasta veebruarist vastu võtnud rohkem kui 700 000 last. Venemaa väitel olid neist orvud ja vanemliku hoolitsuseta 1500, kuid Ukraina väitel küüditati Venemaale 20 000 last.

Venemaa on alates 2022. aasta veebruarist võtnud vastu rohkem kui 4,8 miljonit Ukraina elanikku, kellest 700 000 on lapsed. Sellest teatas Vene laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova oma 2022. aasta ülevaateraportis, vahendas venekeelne Forbes. Selle arvu hulka arvestati nii endiste nn Luhanski ja Donetski rahvavabariikide elanikud kui ka mujalt Ukrainast Venemaale tulnud inimesed.

Ukraina süüdistab Venemaad enda elanike ja Ukraina laste küüditamises. Samale järeldusele jõudis selle aasta märtsis Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC), mis esitas võimalike Vene edasiste sõjakuritegude ärahoidmiseks vahistamismääruse nii Vene presidendi Vladimir Putini kui ka Vene laste õiguste voliniku Maria Aleksejevna Lvova-Belova suhtes. Maria Lvova-Belova esitatud raporti kohaselt sisenes enamik Ukraina lapsi Venemaale koos oma vanematega.

Ukraina laste kojusaamiseks vahendavad kõnelusi Saudi-Araabia ja Türgi

Saudi Araabia ja Türgi on vahendanud salajasi kõnelusi, mille eesmärk on Venemaale viidud Ukraina laste Ukrainasse tagasi saamine, kirjutas hiljuti Financial Times. Kõneluste käigus püütakse tagasi saada nii neid lapsi, kes on Vene lastekodudes kui ka lapsendatud Vene kasuvanemate peredesse. Kuna teema on tundlik, siis ei pea Ukraina ja Venemaa selles küsimuses otsekõnelusi nagu vangidevahetuse puhul, vaid suhtlevad ainult läbi vahendajate.

Ukraina presidendi kantseleis töötav inimõiguste volinik Daria Herasõmšuk rõhutas, et selles küsimuses ei saa olla kõnelusi, kuid tegemist pole vangidevahetuse, vaid tsiviilisikute ja lastega. Allikate sõnul tõstatas küüditatud laste küsimuse G20 kohtumisel juunis Kopenhaagenis Saudi Araabia, kellele lääneriigid andsid heakskiidu kõneluste vahendamiseks.

Ukraina süüdistab Venemaad kuni 20 000 Ukraina lapse röövimises ning kavatsuses need lapsed venestada, mida Kiiev peab ukrainlaste genotsiidiks. Yale'i ülikooli humanitaarkriise kaardistav Humanitarian Research Lab hinnangul on Ukrainast Venemaale viidud vähemalt 6000 last. Maria Lvova-Belova raportis mainiti samas ainult 1500 orbu ja vanemliku hoolitsuseta last, kes on Venemaale saabunud.

Okupeeritud aladele on lahkunud ukrainlaste asemel tulnud venelased

Eraldiseisvalt kinnitas Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjušenko mõttekojale CEPA, et okupeeritud Mariupoli linna on ümber asunud ligikaudu 40 000 inimest Venemaalt. Sarnaselt on Zaporižžja oblastisse toodud arste Venemaalt Murmanskist ning okupeeritud Luhanski oblastisse tulnud Vene kodanikele on tagatud nii majutus, töö kui ka soodsad laenud eluaseme soetamiseks.

Kuigi ligikaudu 60 protsenti okupeeritud Melitopoli elanikest on suundunud Ukraina valitsuse kontrolli all olevale territooriumile, siis on nende asemele tulnud Vene kodanikud Venemaalt, kel on tihti perekondlikud sidemed Vene relvajõududega. Ka alates 2014. aastast okupeeritud Krimmi poolsaarele on alates okupatsiooni algusest kolinud ligikaudu 600 000 kuni miljon Vene kodanikku.