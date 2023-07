Varase aedvilja saak on tavapärasest kuni poole väiksem

Varajaste köögiviljasortide koristamine näitab, et kevadine külm ja pikk põuaperiood on vähendanud ka aedviljasaaki kolmandiku kuni poole võrra.

Ilumäe talu peremees Jaanus Trolla näitas "Aktuaalsele kaamerale", millist mõju on külm ja põud tema peedipõllule avaldanud.

"Vaata, kui peet on selline väike, samas pead koristama juba seda, siis mismoodi?" ütles Trolla.

"Ekstreemaasta on. Näiteks see peedipõld – osa peeti alles tuleb üles või on nüüd tulnud üles, teist peab juba koristama. Kombainiga peale ei saa, pead käsitööna võtma, see on tohutu vaev," kirjeldas ta.

Jaagumäe talus kasvatatakse aedvilja ligi 100 hektaril. Talu peremehe Tarmo Timmi sõnul pole nad kunagi varem nii suures hädas olnud

"Samaaegselt oli põud, samaaegselt olid öökülmad ja samaaegselt olid suured putukate ja umbrohukahjud, nende kõigi koosmõjul oli meil üks keerulisemaid varase kauba müügiaastaid," rääkis Timmi.

Et tööd on mitu korda rohkem kui tava-aastal, tõdes ka Eesti suurim köögiviljakasvataja Kadarbiku talust.

"Terve juuni kastsime kultuure ja on tulnud käsitsi rohimist, kuna herbitsiidid ei mõju nii hästi, aga eks me saame hakkama," sõnas Kadarbiku talu üks juhtidest Ville Pak.

Just võitlus umbrohuga on osutunud talunikele kõige suuremaks väljakutseks – töö on raske ja selle tegijate leidmine veel raskem. Trolla sõnul olid viimati kõplajad nende põldudel 15 aastat tagasi. Ekstra töökäsi nad selle jaoks palganud pole. Jaagumäe talus võeti võitluseks umbrohuga lisakas tööle kümmekond inimest. Vajadus oleks aga suuremgi.

"See tahab sellist sportliku keha saada, päev otsa kummardamine, millegi välja tirimine, mis on väga raske. Neid inimesi on jäänud väheks üldiselt," tõdes Timmi.

"Täna oleme nüüd lõpuks pöördunud rendifirmadele, et üritame läbi renditööjõu olukorda päästa," ütles Pak.

Kuidas võiks aga praegune keeruline olukord ja suuremad kulud tootmisele mõjutada aedviljade lõpphinda tarbijale?

"Umbes üks kolmandik köögiviljast tuleb meil oma maa pealt, Eestist, ülejäänud tuleb välismaalt. Nii et kui hinda öelda, et hind on kallis, siis kaks kolmandikku tuleb välismaalt, järelikult tuleb sealt siis see kallis toit," rääkis Trolla.

Köögiviljakasvatajad tõdevad, et kuigi varajaste sortide saagikus on olnud kolmandiku kuni poole võrra väiksem, siis lõpliku hinnangu saab aastale anda alles sügisel, kui ka hilised sordid koristatud.