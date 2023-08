Annely Kolk: ei ütleks, et saadikutöö Kiievis on üks raskemaid

Ukrainasse Kiievisse jõudnud Eesti uus suursaadik Annely Kolk tõdes, et diplomaadid kõikjal maailmas on teinud rasket tööd Ukraina abistamiseks ja seetõttu ei saa öelda, et Kiievis kohapeal töötamine üks raskemaid töid oleks.

Kolk kirjeldas ETV saates "Ringvaade suvel", et möödunud ööl Ukrainasse saabudes võtsid teda vastu õhuhäiresireenid. Varem ei ole ta pidanud sõjapiirkonnas töötama.

"Ma käisin veebruaris maavärina järel Türgis kohapeal ja nägin purustusi ja tragöödiat. Aga see on loodusjõud ja siin on ikkagi sõda. Ma ei ole olnud varem sõjapiirkonnas," sõnas ta.

Kolk, kellega läks Kiievisse kaasa ka abikaasa, ütles, et töö on töö. "Me ju otse sõjas pole. Oleme diplomaadid, teeme oma tööd, oleme Kiievis. Eks siis võtamegi päev korraga, eks näha ole. Täna oli väga tore. Loodan, et homme on tore, loodan, et neli aastat on. Võtame alguses päev korraga," rääkis ta.

Kolga hinnangul ei ole töötamine Ukrainas üks raskemaid.

"Selles mõttes võib-olla jah, et siin riigis on sõda. Aga iseenesest Venemaa jõhker sõda Ukraina vastu on ju mõjutanud kogu Eestit ja riigiametnikke, diplomaate ja kõik meie diplomaadid on ju poolteist aastat tegelenud sellega, et aidata Ukrainat. Samamoodi kolleegid ka mujal esindustes. Kõigil on raske olnud. Meie oleme siin kohapeal ja meie ülesanne on siit anda nii palju infot kui vähegi võimalik, mida nii ei saa võib-olla meediast, et näidata ka siin ukrainlastele, et oleme siin, teie sõbrad, toetajad ja oleme lõpuni ja et Ukraina võidab ja oleme ka võidu tähistamisel nendega," rääkis suursaadik.

Ta lisas, et ilmselt oleks paljud diplomaadid soovinud Ukrainasse tööle minna, kuid sõjas olevase riiki peredega ei minda ja see seab paljudele piirangud.