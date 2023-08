USA evakueerib osaliselt oma Nigeri saatkonna

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi teatel evakueerib USA osaliselt oma Nigeri saatkonna. Nigeris toimus 26. juulil sõjaline riigipööre.

Ameerika Ühendriikide Riigidepartemang uuendas ka oma reisisoovitust Nigeri kohta, hoiatades USA kodanikke riiki reisimast, kuna seal esineb terrorismi, kuritegevust ja inimrööve, kirjutas The Wall Street Journal. USA välisministeeriumi esindaja Matthew Miller samas lubas, et USA saatkond Nigeri pealinnas Niameys jääb avatuks.

Prantsusmaa ja Itaalia on juba varem korraldanud oma kodanike evakuatsioone Nigerist. Rooma saabus ka 21 USA kodanikku. Prantsusmaa evakueeris samuti ka teiste välisriikide kodanikke, vahendas kolmapäeval Reuters. Itaalia välisministri Antonio Tajani sõnul otsustas ligikaudu 40 itaallast Nigerisse jääda, kuid enamus neist on kogenud vabakonna töötajad, kes tunnevad kohalikke olusid hästi. Eesti välisministeeriumile teadaolevalt ei ole Nigeris Eesti kodanikke.

USA välisminister Antony Blinken ja teised kõrged USA valitsusametnikud pole veel nimetanud avalikult Nigeris toimunud sündmusi riigipöördeks, kuna USA seadusandluse kohaselt peaks USA siis koheselt peatama Nigerile antava välisabi. Euroopa Liit samas juba peatas rahalise toetuse ja julgeolekualase koostöö Nigeriga.

Nigeris on nii Ameerika Ühendriikide, Saksamaa, Itaalia kui ka Prantsusmaa sõdureid. Piirkond on võtmetähtsusega võitlema islamistide vastu Saheli piirkonnas. Enne riigipööret plaanis ka Eesti oma kaitseväelaste Nigerisse saatmist.

Lääne-Aafrika riike ühendav ECOWAS ähvardas pühapäeval Nigeris põhiseadusliku korra sõjalise jõuga taastada. Nigeri võimupöörajatele anti selleks nädalane tähtaeg ning ECOWAS saatis kolmapäeval riiki läbirääkimistele delegatsiooni, kes peaks aitama leida diplomaatilist lahendust tekkinud kriisile. ECOWAS-i poliitküsimuste, rahu ja julgeoleku volinik Abdel-Fatau Musah rõhutas, et sõjaline lahendus on kõikidest variantidest viimane, kuid selleks tuleb valmistuda.

Kolmapäeval katkestas Nigeriga elektriühenduse naaberriik Nigeeria. Samuti on tekkinud piirijärjekorrad, kuna Nigeri välispiirid on suletud. Nigeri riigipöörajaid on avalikult toetanud Burkina Faso, Mali ja Guinea. Mali ja Burkina Faso huntade sõnul tähendaks sõjaline sekkumine Nigeris ka sõja kuulutamist nende kahe riigi vastu. Kõikides nendes riikides on samuti võimul sõjaväeline režiim.

Nigeri hunta isehakanud juht Abdourahamane Tiani teatas kolmapäeval, et hoolimata suurest välisest survest ei kavatse ta taganeda ega taastada võimule kukutatud presidenti Mohamed Bazoumi, vahendas Reuters.

Niger on maailma suuruselt seitsmes uraani tootja. Euroopa Liit teatas varem, et majandusblokil on piisavalt uraani reservis, et hallata võimalikke tarneraskuseid.