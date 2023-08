Erikomisjon kutsub peaministri büroo juhi aru andma

Esmaspäeval toimunud komisjoni istungil tunnistas presidendi sisenõunik Toomas Sildam, et vestles nii kantselei rahastamise kui ka valitsuse algatatud eelnõude menetlemise teemal ka peaministri büroo juhi Gerrit Mäesaluga. Sildami sõnul ei sidunud nad neid kahte teemat omavahel.

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et järgmisel komisjoni istungil soovitakse Mäesalult vestluse sisu kohta täpsemaid selgitusi saada. Komisjoni istungi aega pole veel paika pandud, kuid ilmselt toimub see järgmisel nädalal.

ERR proovis ka Mäesalu ennast tabada, kuid peaministri büroo juht jäi telefonikõnedele tabamatuks.

Reinsalu lisas, et nii nagu esmaspäeval toimunud komisjoni istungile, ootab ta ka tuleval nädalal toimuvale arutelule peaminister Kaja Kallast ennast.

"Kaja Kallas saatis tänasele (esmaspäeval - toim) istungile end esindama rahandusminister Mart Võrklaeva, kes ei suutnud aga paljudele küsimustele vastata. Mis on ka mõistetav, sest need küsimused puudutasid peaministrit isiklikult. Seetõttu on peaministri osalemine komisjoni istungil kindlasti vajalik," selgitas Reinsalu.

Kallaselt ootab komisjoni esimees täpsemaid selgitusi, mida ta mõtles kui ütles varem ERR-ile, et kui varem võis olla tavapärane rahaga kauplemine seaduste väljakuulutamise üle, kuid praegu see aktsepteeritav ei ole.