Oluline laupäeval, 5. augustil kell 20.20:

- Ukraina õhujõud: Venemaa tulistas Ukrainasse Kinžali rakette

- Moskva lubas Ukrainale kütuselaeva ründamise eest kättemaksu

- Ukraina hoiatas Vene Musta mere sadamaid kasutavaid laevu

- Venemaa väitel vallutas ta asula Kirde-Ukrainas

- 40 riigi ministrid arutavad sõja lõpetamise üle Ukrainas

- Briti kaitseminister: Vene Musta mere laevastik sai märkimisväärse löögi

- Esimesed F-16 väljaõppe saavad Ukraina piloodid valiti välja

- Vene meedia: Ukraina droonid tabasid Kertši väinas Vene tankerit

- Kurski oblasti kuberner teatas droonirünnakust

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina õhujõud: Venemaa tulistas Ukrainasse Kinžali rakette

Venemaa tulistas laupäeval Ukraina õhuruumi Kinžali rakette, teatasid Ukraina õhujõud sotsiaalmeedias.

Väidetavalt tulistati raketid välja Venemaalt Tambovi oblastist ning need olid suunatud Lääne-Ukrainas Hmelnõtskõi oblastisse.

Hmelnõtskõi ametnike sõnul oli seal piirkonnas kuulda plahvatusi, kuid esialgu täpsemat informatsiooni rünnaku kohta ei jagatud.

Lisaks on teateid plahvatustest ja õhuhäiretest mitmes linnas, sealhulgas Kiievis ja Zaporižžjas. "Praegu on raketirünnak Kiievi, Vinnõtsja, Žõtomõri, Tšerkassõ oblastis. Kuid õhuhäire on kogu Ukrainas," kirjutas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski pressiesindaja Julija Mendel sotsiaalmeedias.

Ukraina õhujõudude väitel tulistati rakette välja ka Valgevenest.

Venemaa liider Vladimir Putin Vene armee on kiitnud Kinžali ehk Kh-47 rakette kui näidet Venemaa kaasaegsest raketiarsenalist, väites, et tänu selle ülehelikiirusele on raketti väga keeruline rajalt maha võtta.

Ukraina on tunnistanud, et Kinžalide vastu on raske end kaitsta, kuid on suutnud vähemalt ühe neist USA Patrioti raketitõrjesüsteemiga maha võtta.

Ukraina luure ütles maikuus, et Venemaal on arsenalis vaid mõnikümmend Kinžali raketti, kuid seda väidet pole suudetud sõltumatult kinnitada, vahendas CNN.

Moskva: Venemaa karistab Ukrainat tankeri ründamise eest

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et Venemaa mõistab hukka Ukraina tankerirünnaku Kertši väinas.

"Kiievi režiim, kes ei leia lääneriikidelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt hukkamõistu, võtab aktiivselt kasutusele uusi terroristlikke meetmeid, seekord Mustal merel," rääkis Zahharova.

"Sellistele barbaarsetele tegudele pole õigustust, need ei jää vastuseta ning nende autorid ja toimepanijad saavad karistada," lisas ta.

Ukraina meredroon tabas laupäeva öösel Vene kütuselaeva Kertši silla lähistel. Tegemist oli teise sarnase rünnakuga viimase ööpäeva jooksul.

Ukraina hoiatas Vene Musta mere sadamaid kasutavaid laevu

Ukraina hüdroloogiateenistus andis välja hoiatuse Venemaa Musta mere sadamaid kasutavatele laevadele.

Rannikuhoiatus anti Anapa, Novorossiiski, Gelendžiki, Tuapse, Sotši ja Tamani sadamale, öeldes, et need asuvad sõjaohu piirkonnas.

Ukraina on meredroonidega viimase ööpäeva jooksul rünnanud Mustal merel kaht Vene laeva.

Ukraina meredroonide tegevus on sagenenud pärast seda, kui Venemaa lahkus juulis Musta mere viljaleppest. Venemaa on samas suurendanud õhurünnakuid Ukraina sadamatele ja viljataristule, seda eriti Odessa linnas.

Ukraina kaitseministeeirum on ka hoiatanud, et peab kõiki Venemaa sadamatesse või Venemaa okupeeritud sadamatesse liikuvaid aluseid sõjaliseks ohuks. Samasisulise ähvarduse andis välja ka Venemaa, selle kohaselt kahtlustab Moskva kõiki Ukraina sadamatesse liikuvaid aluseid sõjalise veose vedamises.

Venemaa väitel vallutas ta asula Kirde-Ukrainas

Venemaa väitis laupäeval, et on vallutanud asula Ukraina kirdeosas, kus Kiiev on andnud teada rünnakute sagenemisest.

"Kupjanski piirkonnas vabastati Lääne sõjaväeringkonna üksuste pädeva ja professionaalse tegevuse tulemusel Novoselivske asula," väitis Vene kaitseministeerium Telegramis.

40 riigi ministrid arutavad sõja lõpetamise üle Ukrainas

Saudi-Araabias Jeddah's algab 40 riigi julgeolekuametnike kohtumine, et arutada Venemaa algatatud sõja lõpetamist Ukrainas.

Ukraina delegatsiooni juht Andri Jermak tunnistas, et kõnelused on keerulised, aga avaldas lootust, et Ukrainal õnnestub veenda rohkemaid riike oma rahuplaani toetama.

President Volodõmõr Zelenski sõnul on eriti oluline koostöö lõunapoolsete riikidega, millega Venemaa üritab pidevalt manipuleerida.

Seekord osaleb ka Hiina esindaja, kes eelmisele, Kopenhaagenis toimunud kohtumisele ei tulnud.

Vaatlejate hinnangul on rahvusvaheline huvi Venemaa agressioonisõja lõpetamise vastu tõenäoliselt kasvanud. Üks põhjus võib olla selles, et Venemaa blokaad Ukraina teraviljaekspordile ähvardab tekitada toidupuuduse.

Briti kaitseminister: Vene Musta mere laevastik sai märkimisväärse löögi

Ukraina reedene meredroonirünnak Venemaa sõjalaevale Olenegorski Gornjak Novorossiiski sadamas andis Venemaa Musta mere laevastikule märkimisväärse hoobi, teatas Suurbritannia kaitseministeerium oma viimases luureülevaates.

Ministeeriumi teatel sai laev rünnakus peaaegu kindlasti tõsiselt kahjustada ja on suurimaks Vene laevastiku aluseks, mis on pärast raketiristleja Moskva uppumist möödunud aasta aprillis tõiselt kahjustada saanud või hävinud.

Esimesed F-16 väljaõppe saavad Ukraina piloodid valiti välja

Välja on valitud esimesed Ukraina piloodid, kes saavad hävituslennuki F-16 väljaõppe. Väljaõpe toimub 11 NATO riigi toel, peamised treeningud viiakse läbi Taanis ja Rumeenias.

Väljaanne teatab viitega USA ametnikule ja Ukraina plaanidega kursis olevale isikule, et kaheksa inglise keelt vabalt valdavat ukraina pilooti on valmis alustama treeningut hävitajaga.

Treeningud algavad niipea, kui Euroopa liitlased on ametliku koolitusplaani valmis saanud ja ka USA selle heaks kiitnud.

20 pilooti alustavad veel augustikuu jooksul Ühendkuningriigis inglise keele kursust. Kokku on valmis väljaõppes osalema 32 Ukraina pilooti, aga nende keeleoskus vajab veel lihvimist.

Vene meedia: Ukraina droonid tabasid Kertši väinas Vene tankerit

Tanker sai rünnakus kahjustada ning sündmuskohale saadeti kaks puksiirlaeva, edastas uudisteagentuur Tass. Laeva pardal oli 11-liikmeline meeskond.

Vene veeteede ameti teatel tekkis tankeril masinaruumi piirkonnas veepiiril keresse auk, laev püsib pinnal, aluse ümber on paigutatud õlipoomid ja tehakse ettevalmistusi kahjustuste lappimiseks.

Krimmi sillal peatati liiklus umbes kolmeks tunniks ning laupäeva hommikul avati sild uuesti.

Ukraina julgeolekuallikas kinnitas agentuurile AFP, et Ukraina droon tabas reede õhtul Vene tankerit Mustal merel. Julgeolekuteenistuse allika sõnul andis Ukraina Kertši väinas droonilöögi Vene tankerile SIG, mis vedas Vene vägedele kütust.

Tanker SIG on kantud USA sanktsiooninimekirja, kuna toimetas lennukikütust Süürias president Bashar Assadi toetuseks võitlevatele Vene jõududele, kirjutas New York Times.

Kurski oblasti kuberner teatas droonirünnakust

Väidetavalt viskasid droonid Venemaal Kurski linna kohale lõhkeaineid, kahjustades kaht administratiivhoonet, ütles Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit Telegrami postituses.

Kuberneri sõnul said kahjustada kahe hoone aknad ja purunesid kiriku aknaklaasid.

Ohvritest ei teatatud.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 249 110 (võrdlus eelmise päevaga + 620);

- tankid 4232 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8251 (+2);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4943 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 704 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 466 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4116 (+12);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7422 (+30);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 730 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.