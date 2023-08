TTJA andis välja 15 uut raadioluba

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) andis välja 15 uut raadiolevi luba. Sisuliselt tähendab see olemasolevate raadiojaamade levi paranemist ja seniste leviaukude lappimist.

Tegemist oli vahekonkursiga, kus jagati raadiolube uutele, katsetuste käigus leitud sagedustele. Sisuliselt sai lappida leviauke ja parandada olemasolevate jaamade leviala. Suurt muutust see kaasa ei too, ütles TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

"Ühest küljest ei muutu midagi, raadiojaamad levivad samamoodi edasi kuni järgmise aasta novembrini. Praegu anti 15 uut raadioluba, kandideerisid mitmed jaamad, paljude olemasolevate levi paraneb ja uue programmina sai (loa) Duo," lausus Paavle.

Duo Media juhatuse esimees Jüri Pihel tõdes, et Eesti raadiomaastikul on korralik tasakaal, kus turg on jagatud rahvusringhäälingu, Sky Media ja Postimees Grupi jaamade vahel. Lisaks veel väiksemaid, kohalikke tegijaid.

"Praegune konkurss (oli) mõistlik. Kui kusagil saab auke lappida, siis ametnik ei oota järgmisi aastaid, vaid annab sageduse välja – kui ei levi, ei saa kuulata. Me ei ole rahul Tallinna tulemusega, kus lootsime Radio Duole sagedust," rääkis Pihel.

Muutuseid raadiolevis toob digilevi, kuid see vajab veel seadusemuudatust. TTJA hinnangul ei saa sellega järgmisel aastal veel arvestada.