Saksamaa on valmis hoidma oma Patrioti õhutõrjesüsteeme Poolas aasta lõpuni

Saksa valitsus pakkus Poolale, et võib oma kolme Patrioti õhutõrjesüsteemi nende riigis hoida aasta lõpuni, vahendas Tagesschhau. See tuleneb Poola julgeolekuvajadustest. Saksa Patriotid paiknevad Zamośći linna lähistel Kagu-Poolas Ukraina piiri lähistel.

Saksamaa plaanis varem oma Patriotid Poolast ja Slovakkiast sel aastal ära tuua, kuna esialgu saadeti need Poola vaid kuueks kuuks. Poola tahtis, et need USA päritolu moodsad õhutõrjesüsteemid jääks Poolasse vähemalt aasta lõpuni. Seda soovi väljendas Saksa ja Poola kaitseministrite kohtumisel ka Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak.

Saksamaa pakkus Poolale oma õhutõrjesüsteemide nende riiki paigutamist peale raketiintsidenti novembri keskpaigas.