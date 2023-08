Saks: Ukraina avaldab droonirünnakutega Moskvale psühholoogilist survet

Ukraina droonirünnakutes Moskvale saavad pihta ärihooned, kuna Ukraina tsiviilobjekte ei ründa, ütles Saks.

"Ta üritab vältida tsiviilohvreid, kuna on teada ka varasematest kogemustest, et suurel hulgal tsiviilohvreid võib põhjustada elanikkonna vastureaktsiooni. Ja praegu need on rohkem psühholoogilised rünnakud, et kinnitada Venemaa elanikele, et nad on võimelised ründama kõrge väärtusega sõjalisi objekte Moskvas," rääkis Saks.

Ta selgitas, et Ukraina püüab viia sõja reaalsuse Venemaa elanikeni ja panna neid sõtta teistmoodi suhtuma.

Samuti tahab Ukraina Saksa hinnangul sundida Venemaad koondama oma õhutõrjet rohkem Moskva kaitsele.

"Kuna Venemaa on väga hädas olnud poolteist aastat Ukrainas sõdimisega, siis väga palju õhutõrjevõimekust on viidud rindele ja on seal kaotatud, nii et lihtsalt seda õhutõrjevõimekust on hakanud (Moskvas) nappima. Ukraina, rünnates niimoodi üksikuid objekte Moskvas, kindlasti sunnib Venemaad koondama õhutõrjet rohkem pealinna kaitsele ja sellega tekivad uued nõrkused, mida on võimalik ära kasutada," selgitas ta.

Venemaal on olnud ka sõjaväelaste värbamiskeskuste süütamisi. Saksa hinnangul on kindel, et osa neist süütamistest on Ukraina eriteenistuste korraldatud.

"Kindlasti on ka neid, mis ei ole nende korraldatud, sest Venemaal on ju siiamaani toiminud infobaas selliselt, et see on detsentraliseeritud, et kui sa suudad kohalikus sõjakomissariaadis oma dokumendid hävitada, siis on sind väga raske võimudel uuesti üles otsida ja mobiliseerida. Selle kõigega on nüüd Venemaa keskvõim tegelenud eelmise aasta mobilisatsioonist saadik kiirendatud korras, aga võib täiesti kindel olla, et nad ei ole suutnud neid asju korda teha. Nii et inimestel on see motivatsioon värbamispunkte süüdata just eelkõige selle tõttu," lisas ta.

Venemaa julgeolekuteenistus FSB on tema hinnangul olukorras, kus nad on ühtpidi teatanud, et tegemist ei ole Venemaa kodanike spontaansete väljaastumiste, vaid organiseeritud, kuid mitte ukrainlaste organiseeritud juhtumitega.

"Nad ei saa näidata ka, et ukrainlased suudavad nii mastaapseid operatsioone läbi viia Venemaal ja korraldada selliseid suuri süütamislaineid, mistõttu nad on esitanud sellise natuke häguse versiooni sellest, et tegemist on nagu kelmusega või siis lihtsameelsete inimeste ärakasutamisega," rääkis Saks.