- Venemaa ründas reede öösel Zaporižžjat Iskander raketiga, olles sama linna pommitanud ka neljapäeval;

- USA tahab suurendada 155mm suurtükimürskude tootmist 80 000-ni kuus.

Venemaa ründas Zaporižžjat Iskander raketiga

Vene väed ründasid reede varahommikul Zaporižžja linnas tsiviilobjekti Iskander-K raketiga, teatas Ukraina politsei. Kohapeal töötavad politseinikud, parameedikud, päästjad ja appi tulnud kohalikud.

ÜRO mõistis Venemaa 10. augusti rünnaku Zaporižžja hotellile hukka

ÜRO Ukraina humanitaarkoordinaator Denise Brown mõistis hukka Venemaa neljapäevase raketirünnaku Reikartz hotellile Zaporižžjas. Teate kohaselt on selles hotellis mitmeid kordi viibinud nii ta ise kui ka teised ÜRO töötajad. Muuhulgas oli see hotell koordinatsioonibaasiks Azovstalis olnud tsiviilisikute evakueerimiseks eelmise aasta maikuus.

I am in shock.

I am appalled.

I am sad.



This hotel that you see behind me in the image, my home for almost two weeks during the operation to evacuate civilians from Azovstal, in Mariupol, was attacked by Russia shortly ago.



Today, once again, civilians were killed and injured… pic.twitter.com/ycyfEGmDE9