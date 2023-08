Sõja 533. päev: Ukraina avas Mustal merel koridori tsiviillaevadele

Oluline neljapäeval, 10. augustil kell 22.30:

- Venemaa raketirünnakus Zaporižžja linnale sai surma üks inimene;

- Vene vägi võttis Ukrainas kasutusele tankitõrjeraketid Vihr;

- Ukraina sõnul on olukord Kupjanski lähistel raske, kuid kontrolli all;

- Brjanski kuberner teatas kahest hukkunust Ukraina mürsutules;

- Ukraina avas Mustal merel koridori tsiviillaevadele;

- Venemaa rünnakud Kupjanskile ägenevad;

- Yandexi asutaja kritiseeris karmilt Venemaa sissetungi;

- USA: Zelenski peab ise otsustama kas tahab Putiniga kohtuda, Araabia Ühendemiraatide president tegi ettepaneku kohtumiseks;

- Venemaa ründas Rivne oblastit droonidega, pihta sai naftadepoo Dubeni kandis;

- Moskvat tabas taas droonirünnak, väidetavalt tulistas Vene õhutõrje alla kaks drooni;

- Moskva eeslinnas Domodedovos puhkes suur põleng;

- Venemaa ründas Kiievit droonidega.

Venemaa raketirünnakus Zaporižžja linnale sai surma üks inimene

Venemaa ründas neljapäeval Zaporižžja linna, kus sai raketitabamuse tsiviilhoone, teatasid Ukraina võimuesindajad.

"Pärast seda, kui okupandid tabasid hoonet raketiga, puhkes tsiviilhoones tulekahju. Praegu on kinnitust leidnud vähemalt ühe inimese hukkumine," ütles president Volodõmõr Zelenski sotsiaalmeedias.

Linna sõjaväevalitsuse juht Anatoli Kurtijev lisas, et rünnakus sai haavata viis inimest.

Armee kohaliku esindaja sõnul sai tabamuse Reikartzi hotell.

Kaks raketti tabasid hotelli neljapäeval kohaliku aja järgi umbes kell 19.20, ütles Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Juri Malaško. Ta lisas, et ühe vigasaanu seisund on raske.

"Purustused on üsna märkimisväärsed," ütles ta ja lisas, et päästjad kontrollivad hoonet ja otsivad tube läbi.

"Hoone on asustatud piirkonnas. Teadaolevalt olid inimesed majas sees. Õnneks läksid osad inimesed pärast õhuhäire andmist varjumiskohta," rääkis Malaško.

Kolmapäeval sai Vene vägede rünnakus linnale surma kaks ja vigastada seitse inimest, ütlesid ametnikud.

Vene vägi võttis Ukrainas kasutusele tankitõrjeraketid Vihr

Vene väed võtsid Bahmuti suunal kasutusele tankitõrjekompleksid Vihr või mõne nende tänapäevase alternatiivi, kirjutas portaal Unian.

Ukraina relvajõudude 3. brigaadi aseülem major Maksõm Žorin kirjutas 10. augustil sotsiaalmeedias, et Ukraina sõdurid nägid sarnaseid relvi Vene helikopteritel. Sissetungijad loodavad nendega peatada ukrainlaste pealetungi Bahmuti juures.

"Nad alustasid meie tehnika jahtimist, et hävitada seda eemalt, kust me neid kätte ei saa," seisis Žorini teates.

Tankitõrjeraketisüsteem Vihr töötati välja 1980. aastatel ja võeti kasutusele 1992. aastal. Seda kasutatakse eri tüüpi soomukite hävitamiseks.

Juhitav tankitõrjerakett suudab tulistada üksikuid rakette ja ka kahe raketi kaupa, mis kiirendavad 610 meetrini sekundis.

"Kuid ei maksa ärevusse sattuda, sissetungi ajal tulistasid Ukraina relvajõud tankitõrjekompleksist Stugna alla mitu helikopterit Ka-52, ajal kui need hõljusid liikumatult, püüdes neid rakette sihtida," kirjutas major.

Ukraina sõnul on olukord Kupjanski lähistel raske, kuid kontrolli all

Ukraina Ida väejuhatuse pressiesindaja Serhi Tšerevatõi ütles neljapäeval, et Ukraina väed on silmitsi ägedate lahingutega kirderindel Kupjanski lähedal.

"Venelased üritavad (Kupjanski piirkonnas) peale jääda ja meie kaitsest läbi murda. Olukord on endiselt raske, kuid kontrolli all," ütles Tšerevatõi riigitelevisioonis.

Ukraina võimud kutsusid Vene rünnakute hoogustudes Kupjanski piirkonna elanikke üles evakueeruma.

Brjanski kuberner teatas kahest hukkunust Ukraina mürsutules

Venemaa piirialal Brjanski oblastis sai neljapäeval Ukraina mürsutules surma kaks ja vigastada üks inimene, teatas kohalik kuberner.

Brjanski kuberner Aleksandr Bogomaz teatas varem ühest hukkunust, kuid hiljem kinnitas kahe isiku surma. "Praeguseks on Ukraina relvajõud tapnud kaks tsiviilisikut," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Tema sõnul tabas rünnak Tšausõ küla, mis asub umbes viie kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukrainaga piirnevad Venemaa oblastid on Kiievit korduvalt süüdistanud valimatus tulistamises.

Kolmapäeval teatati, et Venemaa Belgorodi oblastis sai Ukraina mürsutules üks inimene surma ja veel neli haavata.

Ukraina avas Mustal merel koridori tsiviillaevadele

Ukraina teatas neljapäeval, et avas mitmest Musta mere sadamast meretee tsiviillaevadele, ehkki Venemaa on astunud välja kokkuleppest, mis tagas merel ohutu viljaekspordi.

Ukraina samm on väljakutse Venemaale, kes teatas juulis, et peab iga Mustal merel Ukrainale lähenevat laeva potentsiaalseks sõjalise kauba vedajaks.

"Välja on kuulutatud ajutised koridorid Ukraina sadamatesse suunduvatele ja sealt väljuvatele kommertsalustele," märkis Ukraina merevägi sotsiaalmeedias.

Koridorid avati neljapäeval, ütles mereväe pressiesindaja Oleh Tšalõk ja lisas, et sõjalaevad ilmselt neid eskortima ei hakka.

"Me korraldame seda, ma ei usu, et sõjalaevad hakkavad (aluseid) saatma," ütles ta.

Laevad varustatakse kõigile nähtavate seirekaameratega, mis tõestavad, et laevad ei kujuta endast sõjalist ohtu, lisas Tšalõk.

Veel ei ole teada, kas mõni alus on vastavatud mereteed juba kasutanud.

Pärast Venemaa lahkumist viljaleppest on poolte rünnakud Mustal merel sagenenud. Venemaa on rünnanud nii Ukraina Musta mere kui ka Doonau sadamaid, Ukraina omakorda Vene Musta mere laevastiku sõjalaevu.

Yandexi asutaja kritiseeris karmilt Venemaa sissetungi

Venemaa suurima internetifirma Yandex kaasasutaja Arkadi Volož mõistis hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse, nimetades seda barbaarseks.

"Venemaa sissetung Ukrainasse on barbaarne ja ma olek kategooriliselt selle vastu," lausus ta neljapäeval tehtud avalduses.

"Ma mõtlen õudusega Ukraina inimeste saatuse peale, paljud neist on mu sõbrad ja sugulased, nende kodusid pommitatakse iga päev," lisas ta.

Volož astus Yandexi tegevjuhi kohalt tagasi mullu juunis, kui Euroopa Liit lisas ta sanktsioonide alla olevate isikute nimekirja. Euroopa Liit teatas toona, et Yandex on üks ettevõtetest, kes on oma otsingumootoris andnud eelise riigimeediale ja Kremli narratiividele, eemaldades samal ajal Kremlit kritiseerivat sisu.

Ukraina alustas Kupjanskis sundevakuatsiooni

Kupjanski sõjalise administratsiooni teatel alustati sundevakuatsiooniga lahingutegevuse piirkonna lähistel.

Venemaa rünnakud Kupjanskile ägenevad

Vene kaitseministeeriumi väitel on Vene väed hõivanud Ukraina positsioone ja vaatluspunkte Vilšana külas, mis asub Kupjanskist kirdes. Kupjansk asub Harkivi oblastis, Kirde-Ukrainas. Vene väed on sellel suunal püüdnud juba mitu nädalat edeneda. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Venemaa rünnakud tagasi löödud.

Kupjansk langes Vene vägede kätte Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses, kuid Ukraina väed vabastasid selle eelmise aasta septembris, meenutas CNN.

USA: Zelenski peab ise otsustama, kas tahab Putiniga kohtuda

Araabia Ühendemiraatide president tegi ettepaneku korraldada kohtumine Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel. Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi esindaja Matthew Milleri sõnul peab Ukraina president ise otsustama, kas selline kohtumine teha.

Miller rõhutas, et Ukraina tulevikku peab Kiiev ise otsustama ja see tähendab ka võimalikke kõnelusi.

Ukraina sõdurid iseliikursuurtüki sees Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Libkos

Venemaa ründas Rivne naftadepood Ukrainas droonidega

Ukraina Rivne oblasti sõjalise administratsiooni ülema Vitali Kovali teatel tegi Venemaa öösel Rivne oblasti vastu suure droonirünnaku. Rünnakus sai pihta naftadepoo Dubeni kandis. Rivne oblast asub Lääne-Ukrainas.

Ukraina õhuvägi teatas hiljem, et nad suutsid tulistada öösel alla seitse Vene drooni. Kokku ründas Ukrainat kümme drooni. Venemaa kasutas taas Ukraina ründamisel Shahed-136/131 droone.

Moskvat tabas taas droonirünnak

Moskva linnapea Sergei Sobjanini teatel tabas Vene pealinna neljapäeva hommikul kohaliku aja järgi kella nelja paiku taas droonirünnak. Sobjanini väitel tulistas Vene õhutõrje kaks drooni alla – ühe Kaluga kandis ja teise keskringtee alas, vahendas Interfax.

Droonirünnaku tõttu kehtestati ajutised lennupiirangud Moskva Vnukovo ja Domodedovo lennujaamas, teatas Ria Novosti.

Ukraina tegi droonirünnaku Sevastopolile

Vene kaitseministeeriumi teatel ründasid Ukraina droonid öösel mitte ainult Moskvat, vaid ka Sevastopoli linna. Venemaa väitel tulistas õhutõrje kaks Ukraina drooni alla ning veel üheksa toodi taevast alla elektroonilise sõjapidamise vahendite abil.

Moskva eeslinnas Domodedovos puhkes suur põleng

Vene allikate kohaselt toimusid Domodedovos mitu plahvatust, millele järgnes suur põleng, vahendas Ukrainska Pravda. Linnas paikneb ka Moskva Domodedovo rahvusvaheline lennujaam, mis on üle 40 kilomeetri kaugusel Moskva kesklinnast.

Venemaa ründas Kiievit droonidega

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni öise teate kohaselt tuvastas Ukraina õhutõrje linna pihta suunatud droonirünnaku. Vene droonirünnaku tulemused ei ole teada.

Hiljutise Vene raketirünnaku tagajärgede likvideerimine Pokrovskis Autor/allikas: SCANPIX/State Emergency Service of Ukraine/Cover Images

USA välisministeerium: julgeolekutagatised Ukrainale kehtivad ka Trumpi all

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi esindaja Matthew Miller kinnitas ajakirjanike küsimustele vastates, et USA ja Ukraina läbirääkimistel olev julgeolekukokkulepe kehtib ka järgmise presidendi ajal, vahendas ukrainakeelne Ameerika Hääl.

Matthew Millerilt küsiti, mis saab Ukraina julgeolekutagatistest, kui USA presidendiks saab vabariiklaste presidendikandidaadi soosik Donald Trump. Trump on varem korduvalt väljendanud skepsist Ukraina abistamise suhtes. Miller rõhutas, et Ukraina abistamise kõnelustesse on kaasatud ka USA Kongress, kellega peetakse kõnelusi, milline peaks olema tulevane USA seisukoht Ukraina küsimuses. Kuna Kongress on seni Ukraina toetamist soosinud, eeldab USA valitsus seda ka edaspidi.

Briti luure: Venemaa on viimase nädala jooksul piiranud VPN-i teenuseid

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi viimase sõjaülevaate kohaselt on tulnud mitmeid teateid VPN-i teenuste blokeerimisest Venemaal. Väidetavalt ei tööta mitmed VNP-i teenused enam usaldusväärselt. VPN-id võimaldavad neid kasutavatel inimestel hägustada oma internetiühendust.

VPN-i teenused on Venemaal väga populaarsed, kuigi need keelustati seal juba 2017. aastal. Selliseid teenuseid kasutades on võimalik muuhulgas tarbida välismeediat, mis kajastab ka Ukrainas toimuvat sõda.

Brittide hinnangul on VPN-i teenused Vene režiimi riigisisesele infokontrollile suurim väljakutse.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/lNs9SRnaOE



#StandWithUkraine pic.twitter.com/fEx1vfY2FC — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 10, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 580 sõdurit, 16 tanki ja 15 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 252200 (võrdlus eelmise päevaga + 580);

- tankid 4278 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 8303 (+13);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 313 (+1);

- suurtükisüsteemid 5028 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 711 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 469 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4179 (+4);

- tiibraketid 1377 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7495 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 746 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.