Riigikogu komisjonid arutavad Pere Sihtkapitaliga seonduvat

"Aasta alguses eraldas toonane riigihalduse minister Riina Solman Pere Sihtkapitalile 250 000 eurot. Selgust vajab, miks ja millistest vahendistest Solman selle raha eraldas. Perepoliitika on teatavasti sotsiaalministeeriumi, mitte rahandusministeeriumi vastutusala," selgitas Lauri.

Samuti vajab Lauri sõnul vastust küsimus, kas rahaeraldusele eelnes konkurss ning millistel põhjustel eraldati raha just Pere Sihtkapitalile.

Lauri ütles, et Pere Sihtkapital on uuringute läbiviimisel rikkunud reegleid ja võimalik, et ka seadust. "Seega on võimalik, et riigieelarvelist raha on kasutatud seaduserikkumise läbiviimisel, halvemal juhul seoses kuriteoga," märkis Lauri.

Taro kutsub põhiseaduskomisjoni erakorralisele istungile.

"Isikuandmete kaitse on üks inimese põhiõigusi ja täiesti selgelt on avalikkusel õigustatud küsimus, kuidas sai tekkida olukord, kus üks eraõiguslik sihtasutus saab ülikooli nimel tuhandete naiste eriti delikaatseid isikuandmeid ilma vastava loata," kirjutas Taro sotsiaalmeedias.

"Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehena pole mul teist valikut, kui kutsuda uuel nädalal kokku erakorraline istung ja pärida selle kohta vastavatelt ametiasutustelt. Peame mõistma, miks niimoodi läks, kas andmekaitse ja teadusuuringute kokkupuute valdkonnas on midagi valesti ja kas on tarvis parlamendi poolt miskit ette võtta olukorra parandamiseks," lisas ta.