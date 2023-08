Venemaa tegi Odessale raketirünnaku

Oluline 14. augustil kell 06.03:

- Raketirusud tekitasid Odessas põlenguid;

- WSJ: lääneriigid valmistuvad uueks Ukraina pealetungiks 2024. aastal;

- ISW: Ukraina väed edenesid kahel rindelõigul - Robotõne ja Urožaine kandis;

- Zelenski: ükski Vene kuritegu ei jää vastuseta.

Raketirusud tekitasid Odessas põlenguid

Esmaspäeva öösel tulistas Ukraina õhutõrje alla Odessat rünnanud raketid. Allakukkunud raketirusud tekitasid mitmel pool põlenguid ja kolm inimest sai viga, teatas Odessas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper.

Varem sel ööl hoiatas Ukraina õhuvägi, et Odessat ootab ees raketirünnak ning enne seda hoiatati droonirünnaku eest.

WSJ: lääneriigid valmistuvad uueks Ukraina pealetungiks 2024. aastal

Sõjastrateegid ja poliitikud lääneriigid on juba mõtlemas võimalikust Ukraina vastupealetungiks 2024. aasta kevadel, kirjutas The Wall Street Journal.

ISW: Ukraina väed edenesid kahel rindelõigul

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) kohaselt edenesid Ukraina väed vähemalt kahel rindelõigul – Donetski oblasti lääneosas ja Zaporižžja oblasti idaosas ning samuti ka Zaporižžja oblasti lääneosas.

ISW toetus oma hinnangus Ukraina peastaabi teatele, mille kohaselt saavutasid Ukraina väed osalist edu Robotõne kandis (Zaporižžja oblasti lääneosas ja paikneb 13 kilomeetrit Orihhivist lõuna pool). Samuti väitsid mitmed Vene allikad 12. augustil, et Vene väed taandusid Urožainest, kuid seda hakati kohe eitama 13. augustil. Seega hindas mõttekoda, et Vene väed võivad olla veel selle asula lõunaosas.

Zelenski: ükski Vene kuritegu ei jää vastuseta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses videopöördumises Ukraina vastust igale Vene vägede korraldatud terroriaktile. Iga hävitatud okupant, põletatud Vene sõjatehnika, põlengud peakontorites ja ladudes ja elegantne suits Kertši väina sillal ning palju enamat tõetab, et Venemaa kuritööd ei jää vastuseta.

Enne Ukraina vastusammude loetlemist märkis Ukraina president oma pöördumises ära hiljutised Venemaa rünnakutes hukkunud tsiviilisikud Hersoni oblastis.