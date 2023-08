Argentina eelvalimistel saavutas üllatusedu anarho-kapitalistist ökonomist

Argentinas toimuvad sel sügisel presidendivalimised, mille eel on ootamatult esiplaanile tõusnud libertaarist majandusteadlane Javier Milei, kes nimetab ennast ka anarho-kapitalistiks. Varem Argentina Kongressis olnud ja televisiooni kaudu tuntuks saanud Milei saavutas pühapäeval üllatuslikult eelvalimistel esikoha, kirjutasid Financial Times ja Buenos Aires Times.

Javier Milei on lubanud riigi kulusid tugevalt kärpida, likvideerida keskpanga, dollariseerida majanduse, lubada avalikult tulirelvade kandmist ning samuti on ta toetanud inimorganite müümist vabaturu kaudu. Samuti on ta kliimamuutuste skeptik ning toetab abordi kättesaadavuse piiramist.

Kuigi Javier Mileile prognoositi keskmiselt 20 protsenti häältest, siis võitis ta eelvalimistel üle 30 protsendi. Seega on tema erakond Vabadus Edeneb (La Libertad Avanza) eespool paremtsentristlikust Koos Muutuste Eest (Juntos por el Cambio), mis sai 28,2 protsenti häältest.

Populistliku ja peronistliku valimisliidu Kodumaa Rinne (Frente de Todos) tsentristlik kandidaat Sergio Massa pälvis 27 protsendi valijate toetuse. Kandidaadid peavad eelvalimistel pälvima vähemalt 1,5 protsendi valijate toetuse, et nad saaksid presidendivalimistel kandidaadina osaleda.

Javier Milei lubas, et lõpetab Argentinas kiršnerismi ja riiki vaevava varastava parasiitliku klassi. Milei viitas selle puhul vasakpoolsele populistlikule osale Kodumaa Rinde koalitsioonis, mida omakorda mõjutab endine Argentina president ja praegune asepresident Cristina Fernández de Kirchner. Ka erakonna Koos Muutuste Eest presidendikandidaat Patricia Bullrich on lubanud jõuliselt praeguse valitsuse pärandit hakata lammutama.

Argentina eelvalimissüsteemis on hääletamine kohustuslik ning vaatlejad peavad seda oluliseks indikaatoriks, kuna küsitlusuuringuid peetakse ebausaldusväärseks.

Milei ei pruugi samas sel sügisel presidendivalimistel edu saavutada, kuna tal puudub üleriigile poliitiline võrgustik. Samas muudab tema üllatusedu analüütikute sõnul valimiste dünaamikat. Nii Milei kui ka Patricia Bullrich apelleerivad samale parempoolsele valijate segmendile.

Ametis olev Argentina president Alberto Fernández ja tema asepresident Cristina Fernández de Kirchner ei kandideeri sügisestel presidendivalimistel. Samuti ei viita küsitlusuuringud ühelegi selgele favoriidile.

Argentinas domineerivad valimiskampaanias majandusprobleemid. Inflatsioon on jõudnud 115 protsendile ning Argentina majandus jõuab sel aastal majanduslangusesse. Samuti on valitsus välisvaluuta reservide vähesuse tõttu kehtestanud valuutakontrollid ning kehtestanud ettevõtetele kõrgemad impordimaksud, et taastada dollarivaru.