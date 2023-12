Javier Milei vannutati Argentina uueks presidendiks

"Tõotan jumalale ja riigile kanda lojaalsuse ja isamaalisusega välja Argentina rahva presidendi ametikoht," ütles Milei vannet andes, misjärel asetas ametist lahkuv riigipea Alberto Fernández talle õlgadele presidendi ametilindi.

Milei lubas riigile uut ajajärku, ent hoiatas valusate kokkuhoiumeetmete ja majanduskriisi eest, mis enne suunavõttu paremuse poole halveneb esmalt veelgi.

"Täna algab Argentinas uus ajajärk," ütles ta pärast presidendiks vannutamist, tuues esile, et ükski valitsus ei ole saanud hullemat pärandit kui tema praegune.

"Kokkuvõttes, kasinusmeetmetele ei ole alternatiivi ning alternatiivi pole ka šokiravile," ütles ta. "Me teame, et lühiajalises plaanis olukord halveneb. Ent seejärel näeme me oma jõupingutuse vilju."