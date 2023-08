Sõja 538. päev: Zelenski külastas Ukraina positsioone Zaporižžja oblastis

Oluline 15. augustil kell 22.55:

- Ukraina kulutab riigi kirdeosas kindlustuste rajamisele 30 miljonit eurot;

- Zelenski külastas Ukraina positsioone Zaporižžja oblastis;

- Danilov: Ukraina partnerid ei survesta pidama Venemaaga kõnelusi;

- Venemaa ründas Ukrainat taas rakettidega;

- Zelenski rõhutas vajadust suurendada droonide tootmist Ukrainas;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Ukraina sõjavägi jätkab vaenlasele suurte kaotuste tekitamist.

Ukraina kulutab riigi kirdeosas kindlustuste rajamisele 30 miljonit eurot

Ukraina valitsus eraldas üle 1,2 miljardi Ukraina grivna ehk umbes 30 miljonit eurot riigi kirdeosas kindlustuste rajamisele, teatas peaminister Denõss Šmõhal teisipäeval.

"Harkivi ja Tšernihivi oblastivalitsuste palvel eraldati riigieelarve reservist üle 1,2 miljardi grivna," ütles ta.

Harkivi oblast saab umbes 22 miljonit eurot ja Tšernihivi oblast umbes üheksa miljonit eurot. "Need on vahendid sõjaväetaristu ja kindlustuste ehitamiseks," selgitas valitsus.

Ukraina merevägi: Kertši silda kaitseb kaheksa Vene laeva ja kuus paati

Ukraina mereväe esindaja Dmõtro Pletenšuk ütles teisipäeval Ukraina televisioonis, et ebaseaduslikult ehitatud Kertši väina silda kaitsevad kokku kaheksa laeva ning kuus paati. Kolm laeva on ka sadamas, tõenäoliselt valmisolekus.

Vene võimude teatel ründas Ukraina silda rakettidega 12. augustil. Samuti kahjustasid Ukraina rünnakud silda 2022. aasta oktoobris ja 2023. aasta juulis, meenutas Slovo i Dilo.

Ukraina peastaap: Vene väed püüdsid taastada oma positsioone Urožainos

Ukraina kaitsejõudude peastaabi õhtuse rindeülevaate kohaselt püüdsid Vene väed taastada oma kaotatud positsioone Donetski oblastis Urožainos. Ukraina väed jätkavad pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunas. Samas püüavad Vene väed edeneda Kupjanski, Avdijivka ja Marijinka peale.

Zelenski külastas Ukraina positsioone Zaporižžja oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas teisipäeval Ukraina kaitsejõudude positsioone Zaporižžja oblastis ning kohtus sõduritega, kes juhivad Ukraina pealetungi Melitopoli suunas. Päev varem käis Zelenski Donetski oblastis.

Ukraina presidendi kantselei teatel arutas Ukraina president Ukraina väejuhtidega inimeste väkke valimist, eritehika tarnimist brigaadidele ja evakuatsioonitehnika vajalikkust.

Venemaa rünnakus Ukraina kuullaagrite tehasele hukkus kolm inimest

Vene vägede teisipäeva hommikul tehtud raketirünnaku tõttu hukkus Lutski kuullaagrite tehases kolm tehase töötajat. Tehas kuulub Rootsi ettevõttele SFK-Ukrainas kokku 1100 töötajat. Lutskis toodeti kogu SFK kuullaagrite üleilmsest toodangust 2022. aastal 0,5 protsenti, vahendas Reuters.

Danilov: Ukraina partnerid ei survesta pidama Venemaaga kõnelusi

Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov kinnitas intervjuus Itaalia lehele La Repubblica, et Ukraina rahvusvahelised partnerid ei ole neid survestanud pidama Venemaaga kõnelusi.

Danilov rõhutas, et Ukraina lahendab selle probleemi ise ning Vene presidendi Vladimir Putiniga pole võimalik kõnelusi pidada. Danilovi sõnul tuleb Venemaa hävitada nagu moodne Kartaago, kuna vastast ei saa enda selja taha jätta.

Oleksi Danilov kinnitas samas intervjuus, et Ukraina ei saa Venemaale Krimmi poolsaart välja rentida, kuna Venemaa nõuaks seda peatselt sel juhul endale. Lisaks küsis Repubblica ajakirjanik kas oleks võimalik rahuleping, mille käigus Donbass on ÜRO tagatiste abil autonoomne ja demilitariseeritud. Danilov vastas, et Ukrainale piisab Krimmi autonoomiast, vahendas Ukrainska Pravda.

Oleksi Danilov küsis ka retooriliselt, et kas inimesed mäletavad Budapesti memorandumit, mille kohaselt nõustusid sellele alla kirjutanud riigid tunnistama Ukraina territoriaalset terviklikkust kui Ukraina loobub tuumarelvadest. Üks tollase leppe osaline oli ka Venemaa. Danilov kinnitas, et Ukraina territoriaalse terviklikkuse parim tagatis on kõikide okupeeritud alade tingimusteta naasmine Ukraina kontrolli alla, sh Donetski ja Luhanski oblastis.

Rootsi saadab Ukrainale uue sõjalise abi paketi

Rootsi kaitseminister Pål Jonson teatas teisipäeval Rootsi valitsuse kavatsusest saata Ukrainale uus sõjalise abi pakett 3,4 miljardi rootsi krooni (ligi 290 miljoni euro) väärtuses. Uue abipaketiga saadetakse Ukrainale laskemoona sõjatehnikale, mille Rootsi on varem Ukrainale saatnud. Eelkõige saadetakse ukrainlastele CV90 lahingumasina tarbeks moona. Samuti saadetakse CV90-le ja Rootsi saadetud tankidele ning Archer iseliikursuurtükkidele varuosi.

Rootsi on siiani saatnud Ukrainale 17 miljardi rootsi krooni väärtuses sõjalist abi, meenutas SVT.

Ukraina teatas edusammudest Urožaine piirkonnas

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed jätkavad vastupealetungi Bahmuti, Melitopoli ja Berdjanski suundadel. Peastaap teatas teisipäeval, et riigi väed teevad edusamme Donetski oblastis asuvas Urožaine piirkonnas.

Peastaabi teatel üritavad Vene väed edasi liikuda Ukraina idaosas. Ukraina sõjavägi teatas, et riigi armee tõrjub jätkuvalt tagasi Venemaa rünnakuid Lõmani, Bahmuti ja Kupjanski suundadel.

Vene raketirünnaku tagajärjed Lvivis Autor/allikas: SCANPIX/State Emergency Service of Ukraine via Facebook/via REUTERS

Šoigu väitis, et Venemaa vastas seisab Ukrainas kogu kollektiivne lääs

"Venemaa vastu ei seisa täna mitte Ukraina relvajõud, vaid kogu kollektiivne lääs, millega on viimasel ajal liitunud üksikud Aasia-Vaikse ookeani piirkonna riigid," väitis Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu Moskva rahvusvahelisel julgeolekukonverentsil.

Venemaa ründas Ukrainat taas rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva taaskord rakettidega Ukrainat. Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Dnipro linnas oli kuulda plahvatusi.

"Sumõ, Poltava ja idapiirkondades on raketioht. Õhurünnak on seotud Kaspia mere piirkonnast pärit strateegiliste pommitajate Tu-95MS tiibrakettide väljalaskmisega," teatasid Ukraina õhujõud.

"Ärge ignoreerige õhuhäireid," manitseti teadaandes.

Kaht Lääne-Ukraina linna tabasid ööl vastu teisipäeva taas Venemaa õhurünnakud, teatasid kohalikud ametnikud.

Lvivi linnapea Andri Sadovõi teatas raketitabamusest eluhoonetele ning Volõõnia oblast kuberner Juri Poguljaiko ütles, et Lutski linna tööstuspiirkonda tabanud õhulöögis sai vigastada kaks inimest.

A Russian 'precision strike' created a nine meter crater next to a kindergarten in Lviv.pic.twitter.com/UWOC3Wi59h — Mattia Nelles (@mattia_n) August 15, 2023

Ukraina võimud teatasid hiljem, et Lutskis hukkus Venemaa raketirünnaku tõttu kolm inimest. Volõõnia oblastil on ühine piir NATO liikkmesriigi Poolaga. Esialgsete andmete kohaselt Lvivis inimohvreid polnud. Rünnaku tõttu hävis lasteaia mänguväljak, vahendas The Guardian.

Venemaa raketirünnaku tõttu hävis Lvivis eluhoone Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Zelenski rõhutas vajadust suurendada droonide tootmist Ukrainas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas esmaspäevaõhtuses videosõnumis üheks olulisemaks ülesandeks vajadust suurendada droonide tootmist. Zelenski märkis, et viibis hommikust saati Donetski oblastis lahingubrigaadide asukohtades.

"Koos Soledari suuna ülema kindral Bogomoloviga rääkisime brigaadide ja pataljonide komandöridega, kes on lahingutes, nende rindevajadustest," rääkis Zelenski.

"Mul oli au autasustada parimaid ja tänada kõiki. Iga brigaadi vapruse, julguse ja tulemuste eest Ukraina heaks," jätkas president.

"Üldpilt on meil alati olemas ja aruanded on iga suuna ning iga brigaadi kohta. Aga oluline on ka sõduritega otse rääkida. Otse positsioonidel viibijate sõjakogemusest ja -vajadustest. Täna olid need üksikasjalikud ja avameelsed vestlused," rääkis riigipea.

Presidendi sõnul käis jutt muu hulgas Ukraina ründetegevusest, tarnetest vägedele, komandöride võimekusest ja sellest, millised vägede võimekused praegu on ja millised peaksid olema.

"Napib mürske. Varustuse remont on tõsiseks küsimuseks. Probleem on transport vigastatute evakueerimiseks ja evakuatsiooniaeg. Droonid on need, mida vaenlane kasutab. Ja droonid on samuti, mida meie sõdurid rohkem vajavad," ütles Zelenski.

"On ilmselge, et Ukraina droonide tootmine, aga ka tarned partneritelt, peaks kasvama ja see on üks olulisemaid ülesandeid. On väga oluline, et kõik kaitsesüsteemi ametnikud tajuksid seda ülesannet täpselt nii, nagu meie sõjaväelased sellest rindel räägivad. Droone peaks olema nii palju kui vaja, sest meie sõdurid on need, kes peavad päästma elusid ja tagama tulemused lahingus. Selles valdkonnas on vaja tööd teha," toonitas riigipea.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat seitset asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjavägi jätkab vaenlasele suurte kaotuste tekitamist

Esmaspäeva jooksul hukkus, sai haavata või vangistati Tauria suunal 301 Vene sissetungijat. Sellest teatas oma Telegrami kanalis brigaadikindral Oleksandr Tarnavski. Kindral märkis, et Ukraina relvajõudude suurtükiväeüksused täitsid ööpäeva jooksul 1620 tulemissiooni.

"Viimase 24 tunni jooksul oli vaenlase kaotus tapetute, haavatute ja vangistatutega 301 inimest. Surnud 99, haavatud 190 ja vangistatud 12," täpsustas Tarnavski.

Lisaks hävitati 34 ühikut vaenlase sõjatehnikat.

Jutt käib viiest tankist, kaheksast soomusmasinast, viiest suurtükiväesüsteemist ja miinipildujast, kahest mitmikraketisüsteemist, ühest õhutõrjesüsteemist, kahest droonist, kaheksast sõidukist ja kolmest eritehnikaüksusest. Samuti hävitati kolm laskemoonaladu.

Ukraina sõjaväelased Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 254 920 (võrdlus eelmise päevaga + 540);

- tankid 4313 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 8370 (+16);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 314 (+1);

- suurtükisüsteemid 5128 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 714 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 482 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 4242 (+29);

- tiibraketid 1387 (+8);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7584 (+22);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 769 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.