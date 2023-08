Oluline 15. augustil kell 5.45:

- Venemaa ründas Ukrainat taas rakettidega;

- Zelenski rõhutas vajadust suurendada droonide tootmist Ukrainas;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Ukraina sõjavägi jätkab vaenlasele suurte kaotuste tekitamist;

Venemaa ründas Ukrainat taas rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva taaskord rakettidega Ukrainat. Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Dnipro linnas oli kuulda plahvatusi.

"Sumõ, Poltava ja idapiirkondades on raketioht. Õhurünnak on seotud Kaspia mere piirkonnast pärit strateegiliste pommitajate Tu-95MS tiibrakettide väljalaskmisega," teatasid Ukraina õhujõud.

"Ärge ignoreerige õhuhäireid," manitseti teadaandes.

Zelenski rõhutas vajadust suurendada droonide tootmist Ukrainas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas esmaspäevaõhtuses videosõnumis üheks olulisemaks ülesandeks vajadust suurendada droonide tootmist. Zelenski märkis, et viibis hommikust saati Donetski oblastis lahingubrigaadide asukohtades.

"Koos Soledari suuna ülema kindral Bogomoloviga rääkisime brigaadide ja pataljonide komandöridega, kes on lahingutes, nende rindevajadustest," rääkis Zelenski.

"Mul oli au autasustada parimaid ja tänada kõiki. Iga brigaadi vapruse, julguse ja tulemuste eest Ukraina heaks," jätkas president.

"Üldpilt on meil alati olemas ja aruanded on iga suuna ning iga brigaadi kohta. Aga oluline on ka sõduritega otse rääkida. Otse positsioonidel viibijate sõjakogemusest ja -vajadustest. Täna olid need üksikasjalikud ja avameelsed vestlused," rääkis riigipea.

Presidendi sõnul käis jutt muu hulgas Ukraina ründetegevusest, tarnetest vägedele, komandöride võimekusest ja sellest, millised vägede võimekused praegu on ja millised peaksid olema.

"Napib mürske. Varustuse remont on tõsiseks küsimuseks. Probleem on transport vigastatute evakueerimiseks ja evakuatsiooniaeg. Droonid on need, mida vaenlane kasutab. Ja droonid on samuti, mida meie sõdurid rohkem vajavad," ütles Zelenski.

"On ilmselge, et Ukraina droonide tootmine, aga ka tarned partneritelt, peaks kasvama ja see on üks olulisemaid ülesandeid. On väga oluline, et kõik kaitsesüsteemi ametnikud tajuksid seda ülesannet täpselt nii, nagu meie sõjaväelased sellest rindel räägivad. Droone peaks olema nii palju kui vaja, sest meie sõdurid on need, kes peavad päästma elusid ja tagama tulemused lahingus. Selles valdkonnas on vaja tööd teha," toonitas riigipea.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat seitset asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjavägi jätkab vaenlasele suurte kaotuste tekitamist

Esmaspäeva jooksul hukkus, sai haavata või vangistati Tauria suunal 301 Vene sissetungijat. Sellest teatas oma Telegrami kanalis brigaadikindral Oleksandr Tarnavski. Kindral märkis, et Ukraina relvajõudude suurtükiväeüksused täitsid ööpäeva jooksul 1620 tulemissiooni.

"Viimase 24 tunni jooksul oli vaenlase kaotus tapetute, haavatute ja vangistatutega 301 inimest. Surnud 99, haavatud 190 ja vangistatud 12," täpsustas Tarnavski.

Lisaks hävitati 34 ühikut vaenlase sõjatehnikat.

Jutt käib viiest tankist, kaheksast soomusmasinast, viiest suurtükiväesüsteemist ja miinipildujast, kahest mitmikraketisüsteemist, ühest õhutõrjesüsteemist, kahest droonist, kaheksast sõidukist ja kolmest eritehnikaüksusest. Samuti hävitati kolm laskemoonaladu.