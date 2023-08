TÜ sotsiaalteadlased panevad Eametsa dekaanikoha umbusaldushääletusele

Kuigi TÜ rektor Toomas Asser teatas juba esmaspäeval, et lõpetab ülikooli nimel Pere Sihtasutusega lepingu sõlminud Raul Eametsaga töösuhte, saab Eametsa sotsiaalteaduste valdkonna ametikohalt tagasi kutsuda ainult valdkonna kõrgeim otsustuskogu ehk 25-liikmeline nõukogu, kes koguneb asja arutama neljapäeval.

Sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan Eva Piirimäe kinnitas, et nõukogu korralise koosoleku üheks päevakorrapunktiks on lisatud dekaani umbusaldamine. "Jah, rektor on teinud esildise sotsiaalteaduste valdkonna nõukogule ning dekaani umbusaldamine on lisatud päevakorda," sõnas Piirimäe.

Selleks, et dekaani umbusaldada ja kohalt vabastada, peaks talle umbusaldust avaldama kaks kolmandikku koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Kui Eametsale umbusaldust ei avaldata, siis jääb ta dekaaniks kuni 12. novembrini, mil lõpeb tema tööleping ülikooliga, selgitas TÜ õigusnõunik Aliis Liin. Kui teda umbusaldatakse, siis määrab rektor juba samal päeval peale koosoleku lõppemist talle kohusetäitja, lisas Liin.

Mõned sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu liikmed olid nõus ERR-ile oma meelsust Eametsa suhtes kommenteerima.

Eva Piirimäe ütles, et oli eelmise nädala reedeni Eametsa kui dekaaniga rahul. "Eamets on olnud pühendunud, tegus ja kaasav juht. Eelmise nädala lõpul ilmsiks tulnud teod olid seetõttu suureks pettumuseks. Rektori esildises on välja toodud erinevad tõsised rikkumised. Ülikooli teadmata sõlmitud fiktiivne leping, mida ei ole ülikooli dokumentide andmebaasis registreeritud, on üks oluline osa neist. Lisaks veel toimingupiirangu rikkumine ja asjaolu, et uuringute algatajana ei ole ta hoolitsenud, et need saaksid eelneva heakskiidu eetikakomitees," sõnas Piirimäe.

Piirimäe ütles, et talle teeb muret, et Eamets ka praegu ei ole nende rikkumiste tõsidust tunnistanud. "Lisaks kurvastab Eametsa jäetud mulje, nagu oleks eetikakomitee nõusoleku saamine pigem bürokraatlik toiming. Eetikakomitee peaks tegelikult olema uuringu kujundamisel oluline partner, aidates teadlastel läbi mõelda kõik võimalikud probleemsed aspektid. Sageli käivad taotlused eetikakomitees enne heakskiidu saamist mitu korda," ütles Piirimäe.

Ta lisas, et sotsiaalteaduste valdkonnas ollakse teaduseetika teemaga süvitsi tegelenud. "Just eelmisel aastal said mõned põhilised reeglid lahti seletatud ning kodulehele sai üles pandud spetsiaalne juhend, millal (ja miks) on uuringule tarvis küsida eetikakomitee nõusolekut," ütles Piirimäe.

Sotsioloogia professor ja sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht Veronika Kalmus ütles samuti, et on Eametsa kui dekaaniga seni rahul olnud. "Mul ei ole senini olnud mingeid etteheiteid, aga see praegune praegune juhtum on muidugi väga kahetsusväärne," ütles Kalmus ERR-ile.

Kalmus ei soostunud spekuleerima, milline võiks olla neljapäevase umbusaldushääletuse tulemus, sest pole sel teemal teiste nõukogu liikmetega infot vahetanud. "Ma tõesti ei tea, ma ei ole sellel teemal ühegi kolleegiga

saanud rääkida," ütles Kalmus.

Nõukogusse kuuluv TÜ Pärnu kolledži direktori Garri Raagmaa sõnas samuti, et "Eamets on olnud hea dekaan". Eametsa problemaatilisi tegusid kommenteerides ütles Raagmaa, et "inimesed ikka eksivad."

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser otsustas esmaspäeval lõpetada sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja makroökonoomika professori Raul Eametsa töösuhte Tartu Ülikooliga. Raul Eamets ütles ERR-ile, et kavatseb rektori otsuse vaidlustada. "Tõenäoliselt alustan töövaidluskomisjoniga, aga enne seda konsulteerin juristidega. Ma tegin juhtimislikke vigu, aga töölepingu ülesütlemine tähendab seda, et ka minu töö professorina ei vääri edasi tööl olemist," sõnas Eamets ERR-ile esmaspäeval.