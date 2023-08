Sõja 540. päev: Vene väed püüdsid taastada positsioone Urožaine lähistel

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed jätkavad vastupealetungi vähemalt kolmel rindelõigul. ISW kohaselt edenesid Ukraina väed Robotõne ümbruses, mis asub Zaporižžja oblasti rindelõigul.

Oluline 17. augustil kell 20.52:

- Saksamaa saatis Ukrainale kaks IRIS-T õhutõrje raketisüsteemi;

- ISW: Ukraina väed teevad Robotõne ümbruses edusamme;

- Zelenski kinnitusel suurendab Ukraina oma droonide tootmist;

- Vene vägede tules sai Hersonis surma inimene;

- Ukrainlased tulistasid Bahmuti suunal alla Vene ründekopteri Ka-52;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

Zalužnõi suhtles Mark Milleyga olukorrast rindel

Ukraina kaitsejõudude ülem kindral Valeri Zalužnõi suhtles USA staabiülemate ühendkomitee ülema kindral Mark Milleyga. Zalužnõi jagas Milleyle Ukraina kaitsejõudude plaane ning võimalikke Venemaa vastusamme. Samuti rõhutas Zalužnõi, et Ukraina jaoks on oluline saada juurde suurtükimürske ja muud moona ning demineerimistehnikat, õhutõrjesüsteeme ja elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Ukraina peastaap: Vene väed püüdsid taastada positsioone Urožaines

Ukraina kaitsejõudude peastaabi õhtuse rindeülevaate kohaselt püüdsid Vene väed taastada oma kaotatud positsioone Urožaine lähistel. Ukraina kaitseministeerium teatas hiljuti asula vabastamisest. Samuti jätkusid Vene vägede rünnakud Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marijinka peale.

Kuleba: lääneriigid ei survesta Ukrainat vastupealetungi tegemisel

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles intervjuus AFP-le, et Ukraina ei tunne vastupealetungi tempo osas lääneriikide poolt survet, vahendas Yahoo News.

Kuleba lubas lisaks tugevdada suhteid Aafrika riikidega. Kuleba sõnul tahetakse vabastada Aafrika riigid Venemaa haardest. Ukraina välisminister kinnitas samuti, et Ukraina väed vabastavad kõik okupeeritud alad olenemata ajakavast.

Rootsi Rikstag kiitis heaks uue relvaabi paketi Ukrainale

Rootsi parlament kiitis neljapäeval heaks uue relvaabi paketi Ukrainale koguväärtuses 3,25 miljardit rootsi krooni, mis on ligikaudu 270 miljonit eurot. Rikstag andis ka Rootsi valitsusele volituse müüa USA-le vanemaid Amraam õhk-õhk rakette, mille ameeriklased saadavad siis Ukrainasse.

Saksamaa saatis Ukrainale kaks IRIS-T õhutõrje raketisüsteemi

Saksamaa teatas neljapäeval uuest sõjalise abi paketist Ukrainale, mille käigus saadetakse ukrainlastele kaks IRIS-T õhutõrjesüsteemi raketisüsteemi. Samuti saadavad sakslased rohkem kui 4500 155mm suitsumürsku. Lisaks sellele saadetakse 10 G012 jälgimisradarit, varem on neid ukrainlastele saadetud 18.

ISW: Ukraina väed teevad Robotõne ümbruses edusamme

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed jätkavad vastupealetungi vähemalt kolmel rindelõigul. ISW kohaselt edenesid Ukraina väed Robotõne ümbruses, mis asub Zaporižžja oblasti rindelõigul.

Väljaanne Forbes kirjutab, et Ukraina reservis olnud 82. brigaad ühines vastupealetungiga. Selle üksuse tehnikat on viimastel päevadel nähtud Lõuna-Ukraina Zaporižžja oblasti rindelõigul Robotõne kandis. Ligikaudu 2000 sõdurist koosnev üksus kasutab nii Marder lahingumasinaid kui ka Stryker lahingumasinaid ja brittide annetatud Challenger 2 tanke.

Kolmapäeva jooksul hukkus, sai haavata või vangistati Tauria suunal 265 Vene sissetungijat, teatas kindral Oleksandr Tarnavski. Kindral lisas, et Ukraina relvajõudude suurtükiväeüksused täitsid ööpäeva jooksul 1400 tulemissiooni. Lisaks hävitati 15 ühikut vaenlase sõjatehnikat, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjaväelased Kreminna ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/Bram Janssen

Ukrainlased tulistasid Bahmuti suunal alla Vene ründekopteri Ka-52

Ukrainlased tulistasid neljapäeva hommikul Bahmuti suunal alla Venemaa ründekopteri Ka-52, teatas Ukraina relvajõudude õhujõudude ülem Mõkola Oleštšuk.

"Täna hommikul Bahmuti suunal miinus üks rašistide Ka-52!" kirjutas Oleštšuk Telegramis.

Ukrainian forces from the 47th Mechanized Brigade downed a Russian Ka-52 earlier today with a MANPADS. pic.twitter.com/khLlXgbF6H — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 17, 2023

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina väed tulistasid ühe Ka-52 helikopteri veel alla ka Robotõne ümbruses.

Venemaa teatas droonirünnaku tõrjumisest

Venemaa kaitseministeerium väitis neljapäeval, et riigi õhutõrje nurjas Belgorodis Ukraina droonirünnaku. Interfax teatas, et Venemaa lõunaosas tulistati alla droon, vahendas The Guardian.

Zelenski kinnitusel suurendab Ukraina oma droonide tootmist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et Ukraina suurendab oma droonide tootmist.

Küsimust arutati kolmapäeval kõrgeima ülemjuhataja peakorteris.

"Praegu olulised eesliiniteemad. Strateegiliselt olulised kaitseküsimused. Ülemad andsid kohtumisel ülevaate olukorrast ida- ja lõunasuunal. Ülemjuhataja ja kaitseministeeriumiga käis vestlus laskemoonast. Kõne all olid meie tehnoloogilised võimalused üldiselt. Igas lahingubrigaadis tõstatavad sõdurid esimeste küsimuste hulgas droonide, elektroonilise sõjapidamise ja õhutõrje teemad," rääkis Zelenski.

Zelenski kinnitas sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni pikendamise

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas neljapäeval sõjaseisukorra ja üldmobilisatsiooni pikendamise seaduse.

Ukraina ülemraada kodulehele postitatud vastavate seaduseelnõude menetluskaartidel on märgitud, et dokumendid tagastati parlamenti riigipea allkirjaga 17. augustil.

Parlament pikendas juba 27. juulil sõjaseisukorda ja üldmobilisatsiooni. Otsuse kohaselt pikendati nende tähtaega 18. augustist 90 päeva võrra.

Vene vägede tules sai Hersonis surma inimene

Vene okupatsiooniväed jätkasid kolmapäeval Hersoni oblasti tulistamist, kus sai surma inimene ja teine haavata, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Vene armee jätkab Hersoni oblasti tulistamist. Kahjuks on meil tsiviilelanike seas ohvreid. Lvovo külas hukkus rünnaku tagajärjel tänaval viibinud 54-aastane kohalik elanik," edastati piirkondliku sõjaväevalitsuse teadaandes.

Samal ajal tabasid sissetungijad Hersonis elumaja. Vigastada sai 71-aastane mees, kes viidi haiglasse.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas kolmapäeval Sumõ oblastis asuvat seitset asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 256 050 (võrdlus eelmise päevaga + 480);

- tankid 4329 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 8398 (+18);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 314 (+0);

- suurtükisüsteemid 5169 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 714 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 486 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4272 (+24);

- tiibraketid 1406 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7641 (+27);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 773 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.