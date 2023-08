Statistika: ettevõtete laenud läksid üle kahe korra kallimaks

Ettevõtete alla aastase tähtajaga laenude intressimäär oli 6,20 protsenti ning arvelduskrediidi ja muu uueneva krediidi intressimäär oli 5,42 protsenti.

Ettevõtetele väljastatud sõiduautoliisingu keskmine intressimäär oli 5,69 protsenti, mis on viimase 13 aasta kõrgeim tase



Euroala pankade väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli juunis 4,40 protsenti. Eesti puhul oli see näitaja 7,43 protsenti

Euroala rahaloomeasutuste pikaajaliste laenude intressimäärad ettevõtetele. Autor/allikas: Eesti Pank

Pankade uute (uued väljastatud laenud ja muudetud lepingud) tagatisega eluasemelaenude intressimäär oli 5,12 protsenti. See oli 3,15 protsendipunkti võrra kõrgem kui 2022. aasta teises kvartalis ja ühtlasi oli see viimase 14 aasta kõrgeim tase.



Euroala pankade tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli juunis 3,69 protsenti, mis on 0,34 protsendipunkti võrra kõrgem kui kolm kuud tagasi. Eluasemelaenude intressimäär on Eestis olnud viimased seitse aastat keskmiselt 0,6 protsendipunkti võrra kõrgem kui euroala vastav näitaja

Eluasemelaenude intressimäärad Autor/allikas: Eesti Pank



Tarbimislaenude ja liisingute (välja arvatud sõiduautode) intressimäär oli 12,71 protsenti, kasvades aastaga 0,80 protsendipunkti. Muude krediidiandjate vastav intressimäär oli 20,69 protsenti



Pankade ja nendega seotud liisinguettevõtete väljastatud sõiduautoliisingu (uusmüügi) intressimäär oli 5,74 protsenti, kasvades aastaga üle kahe korra. Muude krediidiandjate väljastatud sõiduautoliisingu intressimäär oli 22,41 protsenti, mis tähendab, et see kasvas aastaga 2,2 protsendipunkti

Teises kvartalis oli kuni aastase tähtajaga hoiuste intressimäär viimase 13 aasta kõrgeimal tasemel. Majapidamiste intressimäär oli 3,12 protsenti ja ettevõtete oma 2,93 protsenti. Üle aastase tähtajaga hoiuste intressimäärad olid vastavalt 4,42 protsenti ja 4,19 protsenti.

Majapidamistelt kaasatud tähtajalistest hoiustest moodustasid kuni aastase tähtajaga hoiused 90 protsenti; ettevõtete puhul oli see 97 protsenti.