Ukraina piloodid alustavad juba augustis hävitajate F-16 väljaõpet

Ukraina piloodid alustavad F-16 väljaõpet juba augustis

Ukraina piloodid alustavad Taanis juba augusti lõpus väljaõpet USA hävitajate F-16 kasutamiseks, teatas Taani kaitseministeerium reedel.

Väljaõppe andmisse kaasatakse 11 riiki.

Ameerika Ühendriigid teatasid reedel, et on otsustanud nõustuda hävitajate F-16 üleandmisega Ukrainale niipea, kui Ukraina pilootide väljaõpe on lõppenud. Samuti otsustas USA anda Ukraina sõjaväelastele loa tutvuda F-16 kasutamise manuaalidega, mis sisaldavad salajast informatsiooni, vahendas CNN.

Taani ja Holland on võtnud juhtrolli programmi ettevalmistamisel Ukraina pilootide koolitamiseks Ameerika lennukitel, kuid USA on teatanud, et teeb koostööd ka teistega, et leida veel riike, kes võiks Ukraina õhujõududele neid hävitajaid pakkuda.

Ukraina piloodid saavad esmalt Ühendkuningriigis inglise keele õpet, kuna kõik lennukite kasutamise õppematerjalid ja instruktsioonid on inglise keeles, enne kui nad hakkavad õppelennukitega lendama. Seejärel treenivad nad propellerlennukitel ja lendavad teistsugusel prantslaste kasutataval reaktiivtreeneril, ütles USA õhujõudude ülem Euroopas ja Aafrikas, kindral James Heckeri. Tema sõnul ei jõua see tõenäoliselt lõpule enne aastavahetust.

Ukraina teatas kolmapäeval, et ei eelda F-16 hävitajate jõudmist oma õhujõudude kätte enne järgmist aastat.

Putin kohtus Ukraina agressiooni juhtivate kindralitega

Vene president Vladimir Putin külastas sõjategevust Ukrainas juhtivate vägede juhtkonda, teatas Kreml laupäeval pärast seda, kui Ukraina väitis end olevat saavutanud edu kagurindel.

"Vladimir Putin pidas nõupidamise Doni-äärse Rostovis sõjalise erioperatsioonirühma peakorteris," seisis Kremli avalduses. Venemaa nimetab 2022. aasta 24. veebruaril alustatud täiemahulist sõda Ukrainas sõjaliseks erioperatsiooniks.

Kreml lisas, et Putin kuulas ära sõja edenemise eest vastutava Venemaa kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi ning teiste sõjaväe tippjuhtide ettekanded.

Kohtumine toimus pärast seda, kui Ukraina, kelle vasturünnak Venemaa poolt vallutatud maa tagasivõitmiseks on olnud oodatust aeglasem, teatas esimest korda pärast juulit, et vabastas väikese Urožaine küla rindejoonel.

Kreml ei esitanud kohtumise kohta täiendavaid üksikasju ja polnud selge, millal kohtumine toimus. Riikliku uudisteagentuuri RIA avaldatud videost oli näha, kuidas Gerassimov tervitas Putinit ilmselt öösel ja juhatas ta pärast lühikest käepigistust hoonesse.

Footage of Putin visiting the headquarters of the special operation group in Rostov-on-Don.



The Supreme Commander-in-Chief was met by the head of the General Staff of the RF Armed Forces Valery Gerasimov.



Any ideas? pic.twitter.com/Y6hj4OAze6 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 19, 2023

Viimastel kuudel harva avalikkuse ees nähtud Gersasimov on olnud Wagneri palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini ja mõnede Vene sõjaväeblogijate karmi kriitika sihtmärgiks, kuna nad peavad teda süüdlaseks Venemaa läbikukkumises Ukraina sõjas.

Ukraina piirist kõigest 100 kilomeetri kaugusel asuvas Doni-äärne Rostov paikneb Venemaa relvajõudude lõunaregiooni staap, mis juhib sõjategevust Ukrainas.

Ukraina sõjavägi teatas neljapäeval, et on vabastanud väikese Urožaine küla Donetski oblastis, liikudes edasi Aasovi mere poole, et potentsiaalselt läbi lõigata Venemaa varustusteede jaoks ülioluline maismaaühendus Ukrainalt vallutatud Krimmi poolsaarega.