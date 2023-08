Rahvarinde eestvedajad toetavad Keskerakonna juhina Tanel Kiike

Eesti taasiseseisvumise aastapäeva eel teatasid Rahvarinde eestvedajad, et toetavad Tanel Kiige valimist Keskerakonna esimeheks. Keskerakond kasvas välja Rahvarindest ja selle eestvedajad leiavad, et Keskerakond peab jätkama ning püsima ühtsema.

Toetuskirjale on teiste hulgas alla kirjutanud Heinz Valk ja Andra Veidemann, kes ütleb, et kirja koostajate arvates on Tanel Kiik näidanud tahet hoida Keskerakond kursil, mis panustab kogu Eesti heaks.

Kogemused on Kiigel ajast, kui ta oli minister koroonapandeemia ajal. Kriisid ei kao maailmast kuhugi, lisas Veidemann. "Ma arvan, et võib-olla meil oleks vaja ühte erakonna esimeest - ja kui ta on erakonna esimees, siis ta on ta ka võimalik potentsiaalne peaminister - kes on ühe väga tõsise kriisi oma riigis, aga ka laiemalt, läbi teinud, sellega võidelnud ja lõppkokkuvõttes päris hästi hakkama saanud. Vigu tegid kõik."

Kolmapäeval avalikustas Mihhail Kõlvart oma kandidaadid erakonna juhatusse. Üks neist, Vadim Belobrovtsev ütleb, et tal on Tanel Kiigega hea koostöö riigikogu fraktsioonis.

"Ma ütleks, et ta on hea, töökas poliitik. Ma arvan, et perspektiivikas. Aga mulle tundub, et praegusel hetkel tema jaoks on natuke vara esimeheks saada," sõnas Belobrovtsev.

Belobrovtsei sõnul suudab Mihhail Kõlvart taastada Keskerakonna endise positsiooni ning Kõlvarti populaarsust näitasid valimistulemused nii kohalikel kui ka riigikogu valimistel.

"Mihhail Kõlvart on inimene, kellel on neid oskusi ja seda kogemust, et ehitada üles organisatsioon, et viia Keskerakond edasi. Ma olen näinud, kuidas ta tegutseb linnas Mina arvan, et tema on väga hea kandidaat, et saaks erakonnas sama suurt tööd teha," ütles Belobrovtsev.

"Võib-olla on siiski olulisem see riigi tasemel juhtimiskogemus. Kriisijuhtimise kogemus. Võib-olla on tähtis ka see, et ei ole võimalik juurde lisada, et teadagi, kelle hääli minnakse selle või teise erakonna esimehe valimisega püüdma," ütles Veidemann.

Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart käivad kohtumas erakonna piirkondades ning tutvustavad oma seisukohti. Keskerakond valib uue esimehe 10. septembril Paides.