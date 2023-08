Tallinnas said kokku tunamullu kutsikavabrikust päästetud chihuahuad

See oli vahetult enne jõule aastal 2021. kui Varjupaikade MTÜs püüdis oma uue eluga kohaneda 94 chihuahua-laadset koera, kes olid päästetud ühest korterist Sillamäl. Erinevas eas koerad püüdsid end peita, värisesid ja vähesed julgesid inimese poole vaadata. Aga see oli juba samm paremuse poole. Loomade päästeoperatsioon kestis terve öö. Loomad olid näljased, räpastes tingimustes, osa neist oli pandud puuri.

Omanikud püüdsid esimesel kokkutulekul pea kaks aastat hiljem saada selgust, kas sõbrad tunnevad üksteist ära. Algus uues kodus oli kõigi jaoks keeruline.

"Esimese kuuga ta võttis kõvasti kaalus juurde, kasvas kõrgemaks, kartis muidugi kõike. Aga nüüd me magame kaisus ja ei saa üksteiseta hakkama," rääkis Marina. Anna-Maria ja Rasmuse koer alguses näksas kõiki.

Koeraomanikke ja nende pelglikke karvaseid sõpru aitas sülekoerte treener Krista Laanet. Veebikoolitus kestis seitse kuud ja kujunes palju pikemaks kui algul arvati.

"Nad ju kõik kartsid, mis on kõige hirmsam sest et neil ei olnud ju kedagi usaldada kunagi olnud. See usalduse võitmine, see oli kõige raskem. Praegu on siin Eimi, kes oli peaaegu kõik need koolitused tema pühapäeviti minul seal ekraani peal ja iga see sammukene, mis nädala jooksul paremaks oli läinud, rõõmustas mind pisarateni," rääkis Laanet.

Varjupaiga töötajad tundsid paljud kokkutulnutest ära. Kuigi varjupaigas olnud kriipsujukud oli kosunud rõõmsalt saba liputavateks tegelasteks.

"Teinekord on see loomakaitse valdkonnas toimetamine selline üsna keeruline, aga just see ongi see, mis motiveerib seda tööd tegema, kui sa näed, et inimesed hoolivad, pakuvad koertele niivõrd head kodu ja nad on valmis nii keerulise koeraga tegelema ja neile aega pühendama," sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Annete Mõisamaa.

Ja needsamad koerad, kes kaks aastat tagasi polnud veel õueski käinud näitasid, et nad pole mitte ainult truud tänulikud sõbrad vaid oskavad ka keerulisemaid trikke teha.