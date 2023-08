TÜ kliinikumi lastehaigla alustas tööd Maarjamõisa meditsiinilinnakus

Esmaspäevast toimuvad kõik lastekliiniku ambulatoorsed vastuvõtud Ludvig Puusepa 8 maja M-korpuses. Nädala lõpuks on vanast Lunini tänava roosast haiglahoonest ümber kolinud ka haiglaravi osakonnad ja lastekliiniku erakorraline vastuvõtt.

Kliinikumi sõnul on uues ravikorpuses Eesti moodsaimad tingimused laste haiglaraviks ja päevaraviks. Uus hoone on otseselt ühendatud teiste korpustega, sealhulgas naiste- ja radioloogiakliinikuga ning erakorralise meditsiini osakonnaga.

"Me ise loodame, et patsiendid leiavad tee meie lastekliiniku registratuuri. Tulevad peauksest sisse, me oleme selleks neile kohandanud pallikestest teekonna, et nad kergesti leiaksid üles meie uue lastekliiniku M-korpuse. Täna, vaadates kuidas see toimis, siis võib öelda, et toimis küll väga hästi, kõik jõudsid kenasti kohale ja vastuvõtud sujusid kenasti," ütles kliinikumi lastekliiniku ülemõde Evelyn Evert.