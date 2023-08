Saks: Prigožini lennuki allakukkumine on sümboolne

Julgeolekuekspert Rainer Saksa hinnangul on tõenäoline, et Jevgeni Prigožin viibis kolmapäeva õhtul alla kukkunud lennuki pardal. Seejuures on Saksa sõnul oluliseks sümboliks kahe kuu möödumine Prigožini mässust Vene kaitseministeeriumi vastu, kus Prigožini sõdurid lasid alla ka mitu lennukit.

Saksa sõnul vastavad faktid, et Prigožini juhitavale firmale kuulunud ja Moskvast Peterburi teel olnud lennuk on alla kukkunud, kindlasti tõele.

"Vene uudisteagentuur TASS, mis on kõige ametlikum uudisteagentuur Venemaal üldse, väga kiiresti andis teada, et lennuki pardal olnud reisijate nimekirjas oli ka Jevgeni Prigožin. Ma arvan, et TASS ei riskiks oma reputatsiooniga, kui tal ei oleks üsna kindlat teadmist selles osas, nii et ma pigem praegu arvaks, et kuigi see ei ole ametivõimude poolt kinnitust saanud, siis see uudis vastab tõele," rääkis Saks.

Saks märkis, et täpselt kaks kuud tagasi toimus Prigožini mäss Vene kaitseministeeriumi vastu. "Teiseks, mis on väga oluline moment – Prigožini sõdurid lasid alla mitu lennukit, hukkus mitu meeskonda Vene armee piloote selle marsi käigus Moskvale. Need asjad on väga sümboolsed praegusel hetkel ja Venemaa presidendile kindlasti on sellised sümbolid selles kaasuses olulised," ütles ta.

Kas võib eeldada, et tegu ei olnud õnnetusega, on Saksa sõnul raske kommenteerida.

"Väga kiiresti levis kõigepealt Venemaal uudis, et selle lennuki lasi alla Vene õhutõrje. Ma ei tea, miks, aga selline uudis hakkas kiiresti levima. Siis hakkas levima teine versioon, et tegemist oli terroriaktiga pardal. Millegipärast seda versiooni, et tegemist oli õnnetusega, ei levi, aga ma pakun, et siin hakatakse selle põhjusega palju hägustama ja seepärast neid versioone läheb mitu ringlusesse – et ei oleks võimalik rahulikult selle teema üle arutleda," ütles Saks.

Mingi hinnangu peavad Venemaa võimud sellele siiski lõpuks andma, sõnas Saks.