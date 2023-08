USA vabariiklaste presidendikandidaatide esimeselt teledebatilt puudus Trump

Esimesel teledebatil osales kokku kaheksa vabariiklaste presidendikandidaati. Puudu oli aga küsitlusi juhtiv endine president Donald Trump, kes otsustas hoopis intervjuu kasuks.

"Ma lihtsalt tundsin, et on kohane debatist eemale jääda. Ma leian, et poleks olnud õige osaleda, kui juhin küsitlusi 50 või 60, ühel hetkel isegi 70 protsendiga," ütles Trump.

Trumpist tuli debatilaval nii mõnelgi korral juttu, kuid pigem jäi vabariiklaste kandidaatidele hambusse president Joe Biden, kelle administratsiooni süüdistati inflatsioonis ja kulutamises.

"Peame bensiinihindu alandama. Kavatseme kogu energiatootmise uuesti avada. Meist saab taas energiatootmise juhtivriik. Ma näitasin Floridas, et seda on võimalik teha," ütles Ron DeSantis.

Abordipiirangud on olnud vabariiklaste jaoks erinevatel valimistel kaotusteemaks. Üksikud kandidaadid toetasid debatil üleriigilist keeldu, kuid enamik leidis, et vabariiklaste lähenemine peaks edaspidi olema mõõdukam.

"Kas me võiks kõik nõustuda, et peaksime keelama abordid raseduse hilises järgus? Kas me ei võiks nõustuda, et peaksime julgustama adopteerimist? Kas me ei võiks nõustuda, et arstid ja meditsiiniõed, kes abortidesse ei usu, ei peaks neid läbi viima? Kas me võiks kõik nõustuda, et rasestumisvastased vahendid peaksid olema kättesaadavad? Kas me võiks kõik nõustuda, et naisi ei panda vangi või neile ei määrata surmanuhtlust, kui nad on aborti teinud?" rääkis Nikki Haley.

Samuti arutasid kandidaadid julgeoleku- ja majandusabi andmist Ukrainale. Üldiselt leiti, et USA peaks toetusega jätkama, kuid mitte kõik polnud samas paadis.

"Ukraina ei ole USA prioriteet. Tahan öelda nendele samadele inimestele, kes viisid meid Iraagi ja Vietnami sõtta, et me ei saa alustada järjekordset sõda, mida pole võimalik võita. Ma ei taha jõuda olukorda, kus oleme kogu sõjalise varustuse saatnud välismaale," lausus Vivek Ramaswamy.

"Kui anname Vladimir Putinile järele, siis ei lähe kaua aega enne, kui ta tungib üle NATO piiri. Sel juhul peavad minema meie sõjaväelased temaga võitlema. Ma tahan lasta ukrainlastel võidelda," leidis aga Mike Pence.

Vabariiklaste kandidaadid olid üksmeelel, et USA suurlinnade kuritegevuse kasvus on süüdi koroonaviiruse piiranguid, politsei usalduskriis ja leebed karistused. Debatil räägiti muuhulgas veel ka lõunapiiri probleemidest, hariduse olukorrast ja Hiina ohust.