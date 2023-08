Stark Logistics: mõistame, et meie tegevus pole paljude jaoks moraalne

Stark Logistics pidas oma äritegevust Venemaa suunal korrektseks ja kõiki asjaolusid arvestades ka moraalseks, kuid nüüd mõistetakse, et paljude jaoks see seda siiski ei ole, ütles intervjuus ERR-ile Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag.

Kas Stark Logistics, kaasaarvatud selle finantsjuht Arvo Hallik, oli teadlik, et teie ühisele omanikule kuuluv Metaprint ajas äri Venemaal, kelle heaks te Venemaal logistikat korraldasite?

Jah, oleme teadlikud.

Sõja (puhkemise) järgselt ainus kokkupuudega Venemaaga otseses või kaudses mõttes on meie Eesti klient, AS Metaprint, mis toodab aerosoolpakendeid ning mille omanik on ka meie enamusosanik Martti Lemendik. Oleme müünud Metaprindile, samuti Eesti ettevõttele, oma veoteenuseid kokkuleppel, et aidata nende Venemaa äritegevust lõpetada, toetades oma veoteenusega Eesti ettevõtet lõpuni täita varem sõlmitud lepinguid. Oleme nüüd tekkinud olukorras kokku leppinud, et sõltumata sellest, mis perspektiivis õnnestub Metaprindil oma lepingud ära täita ja tegevus lõplikult sulgeda – mahud on ajas kukkunud – lõpetab Stark Eesti ettevõtja teenindamise septembri jooksul. Pidasime oma äritegevust korrektseks ja kõiki asjaolusid arvestades ka moraalseks. Täna mõistame, et paljude jaoks see seda siiski ei ole.

Kui mitmel korral on Arvo Hallik alates sõja puhkemisest käinud rahvusvahelisest autovedude assotsiatsioonist (ERAA) Vene teelube välja võtmas?

Kuna ERAA asub Arvo Halliku elukoha läheduses, siis on ta dokumente toomas käinud.

Kõik meie piiriülesed veod, mida oleme Eesti kliendi heaks teinud, on nõuetekohaselt deklareeritud – vedude sisu ja vorm on seaduslik. Kaasa arvatud teelubade kasutus.

Kas vastab tõele, et teie heaks töötasid või töötavad autojuhtidena Vene ja Valgevene kodanikud, kes olid Eesti ettevõttesse tööle vormistatud Läti ettevõtte vahendusel? Kui jah, siis palju selliseid autojuhte on olnud ning kas ja millal olete nende teenetest loobunud?

Ei, meil ei tööta Venemaa kodanikke. Sõja algusega rakendunud piirangud tööjõule toetasid meie otsust mitte jätkata otselepinguid Vene ja Valgevene juhtidega. Asendasime puuduolevad juhid tööjõuga Eestist, Ukrainast, Valgevenest ja Usbekistanist, seda osaliselt läbi Läti rendiettevõtte. Meil töötavad ainult inimesed, kellel on seaduslik õigus Euroopas ja Eestis töötamiseks ning ERAA vastav tunnistus.

Kuidas hindate oma ettevõtte tegevust eetilisest aspektist? Kas on õige aidata teisel Eesti ettevõttel Venemaal äri teha ajal, mil eestlastele soovitatakse isegi turistina Venemaad vältida? Kas saate aru, et aitate oma tegevusega teisel ettevõttel Venemaal äri teha?

Me ei saanuks Metaprinti üldse aidatagi, kui me poleks leidnud, et see on õige ja moraalne. See on Eesti ettevõte, mille omanikku me hästi teame ja kelle kinnitustes oma äri vähendamise kohta Venemaal pole meil põhjust kahelda ja keda selles osas aidata on igati õige.

Meenutan, et meil pole ühtegi Venemaa klienti, Vene juriidilisest isikust vastaspoolt või arvelduspartnerit. Stark ei osta Venemaalt teenuseid ega ka müü Vene vastaspooltele ühtegi teenust. Nii on see olnud sõja algusest saadik. Meil ei ole mingit äri Venemaal ja enne sõja algust oli meil Venemaa klientidega äri 2021. aastal 3500 euro ulatuses ja 2022. aasta esimeses kvartalis 500 euro ulatuses. Sõja alguse järgselt oleme müünud Eesti ettevõttele oma veoteenuseid kokkuleppel, et aidata nende Venemaa äritegevus lõpetada, toetades oma veoteenusega Eesti ettevõtet lõpuni täita varem sõlmitud lepinguid.

Muidugi oleme sõja algusest saadik ettevõttes kolleegidega kogu aeg seda teemat arutanud, et kas Eesti kliendist ettevõtja, meie oma enda enamusosaniku firma aitamine väga kehvas olukorras on ka moraalselt õige. Seni oleme ühiselt alati leidnud, et on – kõike eelnevat arvestades. Nüüd muidugi saame aru, et kõik ei näe seda sama moodi ja seetõttu lõpetame Metaprindiga selle koostöö septembris.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal.