Moskvaga piirnevates Vene oblastites oli taas kuulda plahvatusi

Ukrainas käivitusid õhuhäiresireenid ning Odessas oli ööl vastu reedet taas kuulda plahvatusi. Neljapäeva õhtul oli plahvatusi kuulda Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel ning Ukrainska Pravda teatas, et plahvatused toimusid veel ka Venemaal asuvates Tula ja Kaluga oblastites.

Oluline 25. augustil kell 5.55:

- Krimmis oli kuulda plahvatusi;

- Odessas toimusid plahvatused;

- Zalužnõi hinnangul on armee läbimurde äärel;

- Podoljak toonitas Ukraina luure erioperatsioonide olulisust Krimmis.

Krimmis oli kuulda plahvatusi

Venelaste poolt okupeeritud Krimmi territooriumil oli neljapäeva õhtul kuulda plahvatusi. Allikate sõnul oli Sevastopoli ümbruses kuulda viit plahvatust.

Seejärel teatati seitsmest plahvatusest Gagarinski rajoonis ja kahest Fiolenti neemel.

Krimmi sillal samal ajal siiski liiklust ei piiratud.

Sevastopolisse määratud okupatsioonivõimude juht Mihhail Rozvožajev teatas hiljem, et lähedalasuval harjutusväljakul toimusid õppelaskmised.

"Sõltuvalt tuule suunast oli heli kuulda erinevates linnaosades. Esialgu jätkuvad õppelaskmised kuni kella üheteistkümneni õhtul," väitis Rozvožajev ja väitis veel, et linnas on kõik rahulik.

Venemaal oli plahvatusi kuulda Kaluga ja Tula oblastites. Mõlemad oblastid asuvad Moskva lähedal. Moskva lennujaamades peatati taas lennuliiklus, vahendas Ukrainska Pravda.

Odessas toimusid plahvatused

Hommikul kella nelja paiku teatas Suspilne plahvatustest Odessas. Ukraina teatas, et riigi õhutõrje töötab ning võimud kutsusid elanikke üles jääma varjupaikadesse. Ukraina õhujõud hoiatasid juba varem, et Odessa piirkonda ähvardab rakettide rünnaku oht, vahendas Ukrainska Pravda.

Zalužnõi hinnangul on armee läbimurde äärel

Ukraina relvajõudude ülemjuhatajal Valeri Zalužnõi ütles USA ametnikele, et tema hinnangul on armee läbimurde äärel.

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on USA ja Ukraina ametnike vahel juba mitu nädalat kestnud pingeline arutelu vastupealetungi strateegia üle.

USA sõjavägi nõudvat väljaande kohaselt jõudude koondamist, katset murda läbi Venemaa kaitsest ja Aasovi mereni jõudmist. Kuigi Ukraina on teinud kohandusi, siis on nad endiselt eriarvamusel.

"Te ei mõista selle konflikti olemust. See ei ole mässutõrjeoperatsioon. See on Kursk," tsiteeris Zalužnõi sõnu üks USA esindajatest. Ukraina kindral viitas teise maailmasõja lahingule, mis toimus natsi-Saksamaa ja NSVL-i vahel.

Washington usub, et Ukrainal on pealetungiks piisavalt varustust ja järgmisel aastal pole võimalik seda samas mahus korrata.

"Me lõime selle terasmäe vasturünnaku jaoks. Me ei saa seda uuesti teha. Seda pole olemas," ütles üks endine USA ametnik väljaandele.

Samal ajal usuvad USA ametnikud, et Ukraina relvajõud suudavad siiski edu saavutada.

Zalužnõi ütles samuti USA ametnikele, et tema väed on läbimurde äärel, vahendas The Wall Street Journal.

Podoljak toonitas Ukraina luure erioperatsioonide olulisust Krimmis

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak toonitas neljapäeval Ukraina luure erioperatsioonide olulisust Krimmis.

Kiiev teatas neljapäeval, et öise erioperatsiooni käigus heiskasid eriüksuslased Ukraina riigilipu Venemaa annekteeritud Krimmis. Tegu oli sümboolse võiduga riigi teise sõjaaegse iseseisvuspäeva puhuks.

Kiiev on korduvalt öelnud, et võtab Venemaalt tagasi Krimmi, mida rahvusvaheline üldsus tunnistab kui osa Ukrainast, kuid mida kontrollivad Moskva okupatsiooniväed juba aastast 2014, mil Kremli üksused vallutasid poolsaare.

Podoljak märkis ta, et sellised uudised erioperatsioonide läbiviimisest tekitavad ilmselgelt äärmiselt positiivseid emotsioone.

Nõunik rõhutas, et Krimm on Ukraina territoorium ja sealsetel sissetungijatel peaks maa jalge all põlema hoolimata sellest, kas nad on sõjaväe- või tsiviilokupandid.

"Ärgem unustagem, et seal on palju tsiviilisikuid, kes on samuti okupandid. Nad tulid ja varastasid Ukraina kodanike vara ja hooneid nagu Venemaal alati kombeks," rääkis Podoljak.

Nõuniku sõnul kinnitavad viimased sündmused ajutiselt okupeeritud poolsaarel, et Ukraina ei peatu teel oma territooriumide vabastamiseks ja kasutab selleks kõiki võimalikke vahendeid.

Podoljaki hinnangul näitavad luure erioperatsioonid Vene okupantidele selgelt, et ajutiselt okupeeritud poolsaarele surve kasvab.