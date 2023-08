Nigeri hunta kutsus Mali ja Burkina Faso sõjaväe endale appi

Hunta juht brigaadikindral Abdourahamane Tchiani allkirjastas kaks täitevkorraldust andes Burkina Faso ja Mali julgeolekujõududele loa sekkuda Nigeri territooriumil agressiooni korral, ütles hunta kõrge ametnik Oumarou Ibrahim Sidi.

Nigeri välisministeerium reede teatas lisaks, et 26. juulil võimu haaranud sõjaväehunta juhid andsid Prantsusmaa suursaadikule 48 tundi riigist lahkumiseks.

Seoses Prantsusmaa Niamey saadiku keeldumisega reageerida välisministri kutsele kohtuda reedel ja teiste Prantsuse valitsuse tegevustega, mis on vastuolus Nigeri huvidega, otsustasid võimud võtta tagasi Sylvian Itte'i heakskiit saadikuna ning palusid tal 48 tunni jooksul riigist lahkuda, teatas ministeerium avalduses.

Tegemist on järjekordse ebasõbraliku sammuga Prantsusmaa vastu sestpeale, kui Nigeri sõjavägi kukutas president Mohamed Bazoumi.

Huntajuhid süüdistavad Pariisi sõjalise sekkumise soovis, et ennistada Bazoum ametisse. Nad on ka väitnud, et Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ECOWAS on endise koloniaalvõimu Prantsusmaa teenistuses.

ECOWAS kehtestas Nigeri suhtes karmid majandussanktsioonid seoses riigipöördega ning on ähvardanud kasutada jõudu põhiseadusliku korra taastamiseks selles riigis.

Prantsusmaal on Nigeris umbes 1500 sõjaväelast aitamaks võidelda džihadistlike rühmitustega.