Kallas keeldus esmaspäevasele erikomisjoni istungile tulemast

Peaminister Kaja Kallas keeldus teistkordselt tulemast riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungile, kus teemaks presidendi kantselei rahastamine, viidates, et teda esindab selles küsimuses rahandusminister Mart Võrklaev, ütles ERR-ile komisjoni esimees Urmas Reinsalu.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) oli algaval nädalal kutsutud kahel korral riigikogu erikomisjonide istungile. Esmaspäeval pidi teemaks olema presidendi kantselei rahastamine, teisipäeval sõjajärgne äritegevus Venemaal.

Esmaspäevane istung jääb aga ära, sest Kallas keeldus juba teist korda istungile tulemast, öeldes et teda esindab selles küsimuses erakonnakaaslasest rahandusminister Mart Võrklaev, ütles Reinsalu.

Reinsalu kutsus Kallase istungile ka eelmisel nädalal ning siis Kallas saatiski enda asemel Võrklaeva.

Võrklaev Reinsalu sõnul aga peaministrit puudutavatele küsimustele vastata ei osanud ja seetõttu saatis ta Kallasele korduskutse, millele sai eitava vastuse.

Reinsalu nimetas pühapäeval Kallase käitumist äärmiselt kahetsusväärseks ja pretsedendituks.

Kuivõrd istungile ei tule ka teine kutsutu, peaministri büroo juhataja Gerrit Mäesalu, kellele ei sobinud istungi kuupäev, tegi Reinsalu ettepaneku istungi ärajätmiseks.

Reinsalu sõnul ei tähenda Kallase keeldumine, et ka teisipäeval istung ära jääks. "Selle küsimuses peaminister vastust ei andnud. Pean loomulikuks, et ta sellel osaleb, sest tegu on ühisistungiga korruptsioonivastase erikomisjoniga," lausus Reinsalu.

Teisipäeval on teemaks sõjaaegne äritegevus Venemaaga. Kutsutud on Kallas, maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, Metaprint AS-i tegevjuht Martti Lemendik, Stark Logistics AS-i tegevjuht Kristjan Kraag ning riigikontrolli esindaja. Istung algab kell 10, ERR.ee teeb sellest otseülekande.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal.