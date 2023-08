Sõja 551. päev: Venemaa saatis Zaporižžja rindelõigule enda head reservid

Oluline esmaspäeval, 28. augustil kell 23.04:

- Ukraina väitel toimus okupeeritud Enerhodaris okupatsioonivägede politseijõudude peakontoris plahvatus;

- Moskva teatas Ukraina droonide rünnakust;

- Zelenski sõnul ei pruugi kõik sõda Venemaa pinnal toetada;

- Ukraina teatas Robotõne küla vabastamisest lõunarindel;

- Venelased hõivavad okupeeritud aladel eluasemeid;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 490 sõdurit ja 22 suurtükisüsteemi.

Ukraina suurendab Zelenski sõnul maksimaalselt relvatootmist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et riik kavatseb maksimaalselt suurendada oma relvade, mille seas eelkõige mürskude, droonide, rakettide, soomusmasinate tootmist, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Zelenski kinnitas, et riigil on selleks raha.

Presidendi sõnul arutati esmaspäevasel kõrgeima ülemjuhataja peakorteri koosolekul peamiselt olukorda rindel.

"Eelkõige Kupjanski suund, Donetski oblasti võtmepunktid ja lõunasuunad," sõnas riigipea.

Ühtlasi kuulati luure peadirektoraadi juhi ettekannet okupantide plaanide kohta. Riigipea lubas, et Ukraina vastab neile kindlasti ja teeb seda viisil, mida sissetungijad ei oota.

Lisaks pidas Zelenski esmaspäeval Ukraina relvatootmise teemal eraldi koosoleku, kus osalesid strateegilise tööstuse ministeeriumi, riigikaitsekontserni Ukroboronpromi ja kodumaise relvatootmise juhid.

"Ukrainas valmistatud relvad. Ukrainas valmistatud mürsud. Droonid, raketid, soomusmasinad. Tootmismahtude maksimaalne suurendamine. Ukraina saab sellega hakkama. Meie kaitsetööstus annab aina paremaid tulemusi," kiitis president.

Ukraina evakueerib lapsi rindeasulatest

Ukraina võimud on andnud käsu laste evakueerimiseks Zaporižžja oblasti rindelähedastest asulatest, mis satuvad pidevalt Vene vägede suurtükitule alla, vahendas Slovo i Dilo.

Ukraina väitel toimus Enerhodaris okupatsioonipolitsei peakontoris plahvatus

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatel toimus Enerhodaris okupatsioonivägde politseijõudude peakontoris esmaspäeval plahvatus. Rünnakus sai väidetavalt kahjustada Akhmat-1 politseiüksuse improviseeritud kasarmu. Tegu on nö kadõrovlaste üksusega.

Budanov: Ukraina luure vaatab Krimmis toimuvat satelliidi pealt

Ukraina sõjaväeluure (HUR) ülem Kõrõlo Budanov ütles väljaandele Krõm Realii, et sõjaväeluure saab infot Krimmi poolsaarel toimuva kohta satelliitpildiga tunnise viitega. Krõm Realii on Krimmi poolsaarele keskenduv USA valitsuse rahastatud Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus (RFE/RL) alaprojekt.

Forbes: Venemaa saatis Zaporižžja rindelõigule viimased head reservid

Vene peastaap tundub olevat saatnud Ukraina vastupealetungi peatamiseks Zaporižžja rindelõigule oma viimased head reservid, eelkõige Vene 76. õhudessantdiviis. See on sõjanduseksperdi Rob Lee hinnangul üks Vene vägede parimaid üksuseid ning võrrelduna teiste üksustega tundub see olevat paremas seisukorras.

Sama üksus ründas hiljuti Ukraina vägede positsioone Kreminna lähistel, kus toimub Vene vägede piiratud vastupealetung, kirjutas David Axe ajakirjas Forbes.

Ukraina eriohvitser, kes Twitteris võtab sõna @Tatarigami_UA konto alt hindas, et 76. õhudessantdiviis peaks vähemalt paberite kohaselt olema osa Venemaa strateegilistest reservidest. Samas on see üksus olnud alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest enamuse ajast rindel.

Ukrainas on samas samuti kasutusele võtmas reserve, näiteks Robotõnes läbimurde saavutamiseks kasutas Ukraina enda 82. õhudessantbrigaadi.

Ukraina teatas Robotõne küla vabastamisest lõunarindel

Ukraina teatas esmaspäeval Robotõne küla vabastamisest lõunarindel, Zaporižžja oblastis.

"Robotõne on vabastatud. Meie väed liiguvad edasi Robotõnest kagus ja Mala Tokmatškast lõunas," ütles asekaitseminister Hanna Maljar televisioonis.

Maljar teatas juba 22. augustil Ukraina 47. brigaadi võitlejate sisenemisest Robotõne külla.

Maljar teatas esmaspäeval, et Ukraina väed liiguvad vabastatud Robotõnest edasi Novoprokopivka, Novodanõlivka suunas.

Maljari sõnul käivad ägedad lahingud ka idarindel. Maljari sõnul käivad kõige ägedamad lahingud Bahmuti piirkonnas, kus Ukraina väed liiguvad järk-järgult edasi.

Ukraina väed vabastasid Bahmuti ümbruses veel ühe ruutkilomeetri, kokku on linna ümbruses vabastatud 44 ruutkilomeetrit. Võitlus Klištšiivka külas jätkub, teatas Maljar.

Maljar ütles, et ägedad lahingud käivad ka mujal Donetski oblastis, eriti Avdijivkas.

Moskva teatas Ukraina droonide rünnakust

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmaspäeva varahommikul, et Venemaa õhutõrje tulistas alla drooni, mis liikus Moskva suunas. Venemaa kaitseministeerium teatas, et ööl vastu esmaspäeva tulistas õhutõrje alla kaks Brjanski oblasti suunas lennanud drooni.

Kaks Moskva lennujaama Domodedovo ja Vnukovo, peatasid ööl vastu esmaspäeva ajutiselt lennud, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu esmaspäeva käivitusid ka Ukrainas õhuhäiresireenid. Õhurünnaku ohust teatati Dnipropetrovskis, Hersonis, Zaporižžjas ja Odessas.

Ukraina õhutõrje hävitas ööl vastu esmaspäeva kaks Vene tiibraketti Kalibr ja kaks õhk-pind tüüpi raketti H-59.

Õhujõudude teatel tulistati Mustal merel asuvalt Vene sõjalaevalt neli Kalibr raketti, millest kaks tabasid sihtmärke.

Poltava oblastis Gogolevos sai raketitabamuse üks tööstusobjekt. Esialgsetel andmetel hukkus kaks ja sai viga viis inimest.

Ukraina väed on sisenenud Robotõnesse Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ SKALA OF THE UKRAINIAN ARMED F

Zelenski sõnul ei pruugi kõik sõda Venemaa pinnal toetada

Kõik Ukraina liitlased ei pruugi enam riiki toetada, kui see viiks sõjaväe Venemaa territooriumile, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pühapäevases usutluses.

Zelenskilt küsiti intervjuus, kas sõda tuleks viia Venemaa pinnale. Ukraina liider ütles, et tema hinnangul on suur oht, et Ukraina jääb sellise lahendusega üksi.

Erinevad rünnakud Venemaa poolel on viimasel ajal samas sagenenud ja Moskva on süüdistanud Kiievit. Ukraina pole rünnakute korraldamist tunnistanud.

Zelenski sõnul on olulisi riike, mis võiksid oma toetuse Ukrainalt ära võtta, kui Venemaale saadetakse sõdurid. Zelenski kõnealuseid riike konkreetselt ei nimetanud.

Väljaanne Guardian kirjutas päev varem, et Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi pidas 11 päeva tagasi salajases paigas Poola-Ukraina piiril niiöelda sõjanõukogu koos kõrgete NATO sõjaväelastega.

Uudises märgitakse, et lisaks Zalužnõi meeskonnale osalesid kohtumisel NATO Euroopa vägesid juhtiv USA kindral Christopher Cavoli ja Briti kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin.

Ajalehe teatel oli viis tundi väldanud kohtumise eesmärk aidata ümber kujundada Ukraina sõjalist strateegiat. Lääne allikate sõnul võis pärast piiril peetud arutelu märgata strateegia muutumist.

"Ma arvan, et te panete tähele, et Ukraina relvajõud on nüüd keskendunud Zaporižžja rindele," ütles allikas.

Tegemist polnud esimese taolise vestlusega. Kohtumine piiril toimus osalt pärast seda, kui Radakin käis ilma ühegi Briti ministrita Kiievis, kus pidas avalikustamata 45-minutise kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, mille eesmärk oli kaitseallikate sõnul paremini mõista Ukraina strateegiat ja seda, kuidas lääs võiks aidata.

Zelenski toonitas pühapäeval antud usutluses sõja võitmise tähtsust, mis muudab tulevikus võimatuks uute sõdade alustamise Venemaa poolt.

Riigipealt küsiti tema unistuste ja edasise kohta, sest tema isiksus on juba ajalukku läinud. President vastas, et praegu pole tema jaoks esmatähtis küsimus, kuidas teda ajaloos tajutakse.

"Esmatähtis on sõja lõpp võiduga, mis muudaks Venemaale tulevikus sõdade alustamise võimatuks. Võit on igaühe jaoks erinev. Aga mina presidendina tahaksin võitu, mis muudab sõja naasmise võimatuks. Tahan just sellist võitu ja see ei ole lihtne," rääkis president.

Venelased hõivavad okupeeritud aladel eluasemeid

Vene sissetungijad hõivavad Ukraina okupeeritud aladel ebaseaduslikult ukrainlaste eluasemeid ja veavad sinna oma perekonnad Venemaalt, vahendas pühapäeval Rahvusliku Vastupanu Keskuse andmeid uudisteagentuur UNIAN.

Keskuse informatsiooni kohaselt on registreeritud arvukalt selliseid juhtumeid, kus venelased on kuritegelikult eluasemed omastanud.

Märgitakse, et sissetungijad hõivavad ennekõike kortereid ja maju, mille omanikud lahkusid okupeeritud aladelt või represseeriti Ukrainat toetava positsiooni tõttu.

"Pärast seda kolivad Vene okupatsioonivägedes teenivad või okupatsioonivalitsuses töötavad venelased oma perekonnad nendesse korteritesse või majadesse. See sobib Venemaa üldise poliitikaga ajutiselt okupeeritud alade demograafilise koosseisu muutmiseks," seisis raportis.

Vastupanukeskuse lubadusel tagastatakse pärast territooriumi vabastamist venelaste poolt röövitud kinnisvara nende õigusjärgsetele omanikele. Okupante aga karistatakse Ukraina rahva vastu toime pandud kuritegude eest.

Vene väed pommitasid kaheksat asulat Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid 27. augustil Sumõ oblastis kaheksat kogukonda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon. Vene väed põhjustasid kokku 171 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 490

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele alates selle täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril.

- elavjõud umbes 261 310 (võrdlus eelmise päevaga +490);

- tankid 4400 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8562 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5425 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 730 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 499 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4383 (+5);

- tiibraketid 1415 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7866 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 809 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.