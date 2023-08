Kallas ei lähe riigikokku aru andma: riigieelarvesse see küsimus ei puutu

Kas te homme osalete riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisel erakorralisel istungil riigikogus, kus on teemaks sõjaaegne äritegevus Venemaal?

Ma olen vastanud, et ma olen valmis osalema asjaomaste komisjonide töös, aga riigieelarvesse see küsimus nüüd küll mitte kuidagi ei puutu. Nii et kui asjaomased komisjonid kutsuvad, siis alati olen valmis vastama. Peaministril on igal neljapäeval pressikonverentsid, kus ma vastan kõikidele küsimustele avalikult ja mul on ka algamas ju riigikogu infotunnid, kus iga kolmapäev kaks tundi ma vastan riigikogu liikmete küsimustele. Nii et ma tõesti kuhugi nende küsimuste eest pagemas ei ole.

See kriitika, mida president esitas, see ei ole teie hinnangul asjakohane?

Ei ole.

Kaja Kallas riigikogus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Ajakirjanduses ilmusid fotod teie läinud aasta jaanuarikuu külaskäigust ettevõttesse Metaprint. Ühel fotol oli näha, kuidas teie istute laua taga ja seinale on kuvatud slaid, kus oli kirjas, et Metaprindil on tehas ka Venemaal, Peterburis. Kas see ei andnud teile viidet, et teie abikaasa ettevõte, mis Metaprindiga koos töötab, teeb Venemaa sõite?

Peaminister käib aasta jooksul tuhandetes või sadades ettevõtetes. 1000 võib-olla on palju, aga sadades ettevõtetes kindlasti. Ja igal pool tehakse slideshow'd,

kus räägitakse, kus nad tegutsevad, kuidas tegutsevad. Kas ma suudan seda kõike meelde jätta? Ei suuda. See külaskäik toimus Covidi ajal või peale Covidit, enne sõda. Ja ma mäletan sellest külaskäigust just eelkõige seda, kuidas tänu sellele, et meil ei olnud ulatuslikke piiranguid sai Metaprint rohkem toota ja oma toodangut müüa, kuna teised tehased Euroopas olid kinni. Oleks olnud see peale sõda, siis oleks see kindlasti silma torganud, aga enne sõda see

niimoodi küll ei paistnud silma.

Mis te arvate, mis sellest skandaalist edasi saab? Kas see nüüd vaibub ära? Läheb see edasi? Kuidas see teie poliitilist karjääri mõjutab?

Ma usun, et see ei ole ei opositsiooni ega ka ajakirjanduse huvides, et see asi vaibuks ära, nii et ma arvan, et see läheb veel edasi. Opositsioon kindlasti tuleb välja umbusaldusavaldusega, siis ma tulen riigikogu ette seda selgitama. Käin asjaomastes komisjonides kindlasti. Nii et see kindlasti kestab veel. Mida mina saan teha, on see, et ma mõistan hukka sellise tegevust Venemaal, mida ma olen ka varem teinud ja teen jätkuvalt. Millele ma ei saa vastata, on Eesti kõikide äriühingute tegevus.

Ehkki te mõistate sellist tegevust hukka, siis ometi olete te öelnud, et teie abikaasa ei ole midagi valesti teinud.



Ma mõistan hukka igasuguse tegevuse Venemaal või Venemaaga. Ja ka minu abikaasa on tänaseks oma tegudega näidanud, et ta sellest aru saab, müües võileivahinnaga oma osaluse ettevõttes, mida ta on aastatega ehitanud. Nii et ma ei tea, mis oleks veel selgem vastutuse võtmine.