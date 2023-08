Paavst sattus Vene impeeriumi pärandi kiitmise eest kriitika alla

Katoliku kiriku pea paavst Franciscus on sattunud kriitika alla, kuna ta ärgitas Venemaa noori mitte loobuma "suure valgustatud Vene impeeriumi pärandist". Franciscus ütles seda ülevenemaalise katoliku noorsoo kohtumisel reedel Peterburis, vahendas Politico.

Videoklipp algsest kõnest jõudis ka internetti. Videos on näha paavsti viitamas Vene keisrile Peeter esimesele ja keisrinnale Katariina teisele. Mõlemad Venemaa riigijuhid mängisid olulist rolli suurendamaks Venemaa vallutusi Euroopas ning neid peetakse Vene imperialismi sümboliteks. The Wall Street Journal meenutas, et praegune Vene president Vladimir Putin on mõlemad Vene isikud endale eeskujuks võtnud.

Pope #Francis called on the Russian youth to be proud of the Russian Empire, as well as the tyrants and organizers of aggressive wars, Peter I and Catherine II:



"Never forget the legacy. You are heirs of the great Russia: the great Russia of the saints, of the rulers, of the… pic.twitter.com/GGOvhLHnQ8 — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2023

Paavsti kommentaarid tekitasid sotsiaalmeedias pahameelelaine. Paljud inimesed kritiseerisid paavsti otsust kiita Venemaa imperialistlikku minevikku, eriti arvestades praegust Venemaa sõjategevust Ukrainas. Samas ülejäänud Vatikani poolt avaldatud kõnes ärgitas paavst Vene noorsugu olema rahu sepitsejad ja külvama leppimise seemneid.

Russian imperialism, with a history just as bloody, if not bloodier than British, French or German imperial ventures, somehow keeps getting a free pass. Perhaps because Russia did a better job silencing its victims. https://t.co/aYCk0cjFkE — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 28, 2023

Paavst Franciscus on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale ning on kutsunud üles sõda lõpetama. Samas on ta varem teinud vastuolulisi kommentaare, viidates NATO süüle ning on keeldunud Vladimir Putinit hukka mõistma. Paavsti varasemaid väljaütlemisi on kritiseerinud ka Ukrainas asuv katoliku kirik.

Vatikani saatkond Kiievis eitas esmaspäeval avaldatud teatas väiteid nagu paavst Franciscus oleks ärgitanud noori Vene katoliiklasi võtma inspiratsiooni ajaloolistest Vene isikutest, kes on tuntud eelkõige imperialismi ja Venemaa laiendamise ideede poolest.

Paavst on korduvalt raamistanud Vene-Ukraina sõda kui võitlust Venemaa ja USA suurvõimude vahel, kuhu on Ukraina on ohvrina vahele sattunud. Vatikan on püüdnud vahendada rahuleppe sõlmimist Ukraina ja Venemaa vahel ning saatnud selle tarbeks kardinal Matteo Zuppi Kiievisse, Moskvasse ja Washingtoni, kuid ei Ukraina ega Venemaa pole huvitatud sellisest rahuvahendusest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Rooma paavstiga maikuus Rooma linnas ning ärgitas teda toetama Ukraina rahuleppe ettepanekut, mille osaks on Vene vägede taandumine okupeeritud aladelt, Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piiride taastamine, sõjakuritegude uurimine ja nende karistamine ning reparatsioonid sõjakahjude eest.